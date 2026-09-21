Zaštićeni most prema Korešnici zatvoren na mjesec dana

Vozače i stanovnike Žrnovnice od danas očekuje privremena regulacija prometa zbog nastavka radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi.
U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ nastavljaju se radovi u Ulici Ante Starčevića u Žrnovnici.
Riječ je o opsežnim zahvatima na sustavu odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica, koji se izvode u sklopu ugovora P2 „Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica“.
Ulica se zatvara za promet
Radovi će se izvoditi u dvije faze, a tijekom njihova trajanja Ulica Ante Starčevića bit će zatvorena za sav promet, osim za vozila izvođača i službi uključenih u izvođenje radova.
Zbog potpune obustave promet će se preusmjeravati preko Perunove ulice, Ulice kralja Petra Krešimira IV. i Ulice hrvatskih velikana.
Iz Vodovoda i kanalizacije Split pozivaju sve sudionike u prometu i stanovnike tog područja na dodatni oprez, strpljenje i razumijevanje.
Ističu kako će završetkom zahvata biti osigurana kvalitetnija i pouzdanija vodno-komunalna infrastruktura te bolji uvjeti za stanovnike Žrnovnice.
Planirano trajanje radova je mjesec dana.