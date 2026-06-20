Zatvaranje rasprodano, FMFS zove "na zidić" i after party u Ljetno kino Bačvice

Dodjelom nagrada žirija i publike, projekcijom filma „Bilo jednom u kinu” i velikom after feštom u Ljetnom kinu Bačvice, večeras završava 19. Festival mediteranskog filma Split. Redovnih ulaznica više nema u prodaji, ali se od 21:15 sati na blagajni Bačvica u prodaju puštaju ulaznice "za zidić".

Irski film zatvaranja nadahnut je osobnim iskustvom redatelja i scenarista Davida Gleesona, koji je stigao u Split predstaviti svoj film. Gleeson je odrastao u obitelji vlasnika kina, a 78-godišnja kino-karijera njegova oca smatra se najdužom u Irskoj, a možda i u svijetu. U glavnim su ulogama irske glumačke zvijezde Colin Morgan, Calam Lynch, Niamh Cusack i India Mullen.

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Gripe večeras nude i idealnu priliku za obiteljski izlazak u ljetno kino. Za najmlađe, ali i sve ljubitelje pustolovina na velikom platnu, prikazuje se „Pixie”, dirljiva i uzbudljiva avantura za sve uzraste, sinkronizirana na hrvatski. Program u kinoteci Zlatna vrata zatvara "Lijepa godina", dokumentarni film redateljice Angelice Ruffier, dirljiva autobiografska odiseja kroz godinu dana života u kojoj se isprepliću uspomene, tuga i čežnja.

U besplatnom kinu u Đardinu večeras gostuje Dublin International Film Festival sa selekcijom iz kratkometražnog programa The Screen Ireland Shorts.