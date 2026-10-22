Zatvara se tunel Marjan

Vozače u Splitu ovog vikenda očekuje privremena promjena prometne regulacije. Tunel Marjan bit će zatvoren za sav promet od petka, 23. listopada, u 17 sati do nedjelje, 25. listopada, u 19 sati.

Tijekom zatvaranja promet će se odvijati obilaznom trasom preko područja Park-šume Marjan, prema unaprijed utvrđenoj i označenoj ruti.

Kod Instituta će biti postavljen semafor

Na lokaciji izvođenja radova, u blizini Instituta, bit će postavljen privremeni semafor kojim će se regulirati promet.

Vozači se pozivaju na dodatan oprez, poštivanje privremene prometne signalizacije i strogo pridržavanje označene obilazne trase.

Posebno se naglašava da se sudionici u prometu trebaju kretati isključivo predviđenom rutom, bez skretanja na druge prometnice unutar Park-šume Marjan.

Građani se mole za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja privremene regulacije prometa. Prema najavljenom rasporedu, tunel bi ponovno trebao biti otvoren u nedjelju u 19 sati.