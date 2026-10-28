Zatvara se poznati splitski bar: "Nakon tri godine represije..."

Na društvenoj mreži Reddit, u zajednici posvećenoj Splitu, objavljena je informacija o zatvaranju bara Funky George, jednog od ugostiteljskih objekata u središtu grada. Korisnik Reddita podijelio je poruku na engleskom jeziku u kojoj se najavljuje zatvaranje, uz oštre kritike na račun Grada Splita. "Nakon tri godine represije, Grad Split je pobijedio. Zatvaramo, a centar grada imat će jedan bar manje i, u budućnosti, vjerojatno jednu suvenirnicu više", stoji u poruci objavljenoj na Redditu.

"Split će ponovno postati dosadan tranzitni grad"

U objavljenoj poruci izraženo je nezadovoljstvo poslovnim okruženjem u Splitu, uz najavu da će se poslovne prilike potražiti na drugoj lokaciji.

"Grad će se polako vratiti u stanje dosadnog tranzitnog grada, a mi ćemo potražiti bolje poslovno okruženje i otvoriti nešto negdje drugdje", navodi se u objavi. Iz poruke je vidljivo da autori zatvaranje povezuju s odnosom gradskih vlasti prema ugostiteljima, no konkretni razlozi prestanka poslovanja, kao ni okolnosti navodne trogodišnje represije, nisu dodatno pojašnjeni.

Za kraj najavljena velika zabava

Unatoč odluci o zatvaranju, u objavljenoj poruci najavljuje se kako Funky George neće završiti svoju priču bez posljednjeg okupljanja. "To ne znači da nećemo otići sa stilom! Organiziramo posljednju veliku funky zabavu u subotu, 31. listopada. Dođite i pokažite svoju podršku. Zabavljajmo se kao da je 2023.!", poručuje se u objavi.