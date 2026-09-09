Zatvara se cesta pored Instituta na Marjanu: Pješaci i biciklisti neće moći prolaziti tijekom radova

Radovi na cesti pored Instituta na Marjanu ulaze u završnu fazu. Iz Javne ustanove Park-šuma Marjan obavijestili su da u četvrtak započinje ugradnja prvog sloja asfalta, dok će se završni radovi odvijati do srijede.
Tijekom izvođenja radova prolaz navedenom cestom neće biti moguć za pješake i bicikliste.
„Ovim putem obavještavamo sve pješake i bicikliste da za vrijeme izvođenja radova neće biti moguć prolaz navedenim putem”, poručili su iz Park-šume Marjan.
Stanare i djelatnike Instituta mole da vozila premjeste
Iz Javne ustanove pozvali su stanare i djelatnike Instituta da svoja vozila parkiraju na pješčanom parkingu kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.
Napominju i da će dinamika radova ovisiti o vremenskim uvjetima. U slučaju nepovoljnog vremena, radovi se mogu odgoditi.
„Molimo za strpljenje i razumijevanje te zahvaljujemo na suradnji”, zaključili su iz Park-šume Marjan.