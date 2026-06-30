Zatreslo se tlo u BiH: Potres kod Zenice

Potres magnitude 3,6 zatresao je jutros Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima EMSC-a, potres je zabilježen u 6:18 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 14 kilometara istočno od Zenice i 44 kilometra sjeverozapadno od Sarajeva.

Potres se dogodio na dubini od sedam kilometara.

Građani prijavili podrhtavanje

Prema prvim dojavama građana, potres se osjetio na širem području Zenice i Ilijaša. Jedan stanovnik Zenice, udaljen oko 12 kilometara od epicentra, naveo je da se na petom katu zgrade osjetilo snažno podrhtavanje.

Iz Ilijaša, koji je udaljen oko 29 kilometara od epicentra, također su stigle prijave o podrhtavanju tla.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti.

#Earthquake 14 km E of #Zenica (Bosnia & Herzegovina) 17 min ago (local time 06:18:14). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

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