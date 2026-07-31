Zatočila teško bolesnog susjeda, nije ga hranila ni obilazila, a uzela 200 tisuća eura! Spasili ga vatrogasci, sad je optužena

Marijana P. (44) optužena je zbog četiri kaznena djela kojima je teško bolesnog susjeda doslovno opljačkala za ukupan iznos od preko 200 tisuća eura!

Splitsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv Marijane P. jer je ova između kolovoza 2023. godine i srpnja 2025. godine uvjerila susjeda koji stanuje nekoliko ulaza dalje da se njom potpiše ugovor o doživotnom uzdržavanju kojim je na nju prepisao stan, nekretnine i dionice, iako je u pitanju osoba koja zbog teških zdravstvenih i psihičkih problema uopće ne može shvatiti značenje pravnog posla niti se brinuti o sebi, stoji u priopćenju sa splitskog tužiteljstva.

U te dvije godine optužena je uredno preuzimala mirovinu s njegova računa, a za to vrijeme ga nije redovito hranila niti brinula o njemu, niti dogovarala liječničke preglede, dapače nije plaćala ni račune pa je ostao bez električne energije u stanu... Nije se situacija popravila niti nakon kontrole Hrvatskog zavoda za socijalni rad, držala ga je zaključanog u stanu pa nije mogao doći niti do hrane koju mu je donosio Caritas, te ga je tako kontinuirano držala u prilikama opasnim po zdravlje i život, stoji u optužnici.

Na koncu su 12. srpnja prošle godine u stan ušli vatrogasci (!) i pronašli nesretnog čovjeka teško pothranjenog i potpuno zapuštenog.

Protiv Marijane P. podignuta je optužnica za četiri kaznena djela: sklapanje lihvarskog ugovora, zlouporaba povjerenja, napuštanje nemoćne osobe te konačno protupravno oduzimanje slobode!