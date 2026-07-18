Zastoj u Marjanskom tunelu: Pokvario se turistički vlakić

U Marjanskom tunelu danas poslijepodne došlo je do zastoja u prometu nakon što se, prema informacijama objavljenima u Facebook grupi Prometne zgode i nezgode, pokvario turistički vlakić.
Prema objavi, vlakić se zaustavio u tunelu u smjeru sjevera, zbog čega je promet bio otežan. Za sada nema informacija o ozlijeđenima niti o tome koliko će trajati otklanjanje kvara.
Službene informacije o događaju zasad nisu objavljene, a više detalja očekuje se nakon očitovanja nadležnih službi ili organizatora prijevoza.
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