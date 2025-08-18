Zastoj na Pazdigradu: Prometov autobus zapeo na kružnom toku

Jutros je na kružnom toku kod Plodina na splitskom Pazdigradu došlo do kraćeg zastoja u prometu nakon što je zglobni autobus Prometa zapeo prilikom prolaska.

Zbog poteškoća u manevriranju, autobus je nakratko blokirao prometnicu te su se stvorile manje gužve. Vozač se ipak uspio snaći i ubrzo je uspio osloboditi vozilo i nastaviti vožnju. Promet se nakon nekoliko minuta normalizirao, a nije bilo štete ni ozlijeđenih.

Ovaj događaj još jednom je ukazao na izazove koje veliki zglobni autobusi imaju pri prolasku kroz uža raskrižja i kružne tokove u Splitu.