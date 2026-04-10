Zašto svi ponovno otkrivaju kantarionovo ulje? Starinski lijek kojeg moderna kozmetika ne može zamijeniti

Baka je uvijek imala jednu tamnu bočicu na polici iznad štednjaka – kantarionovo ulje, tamnocrveno i gustog biljnog mirisa. Posezala je za njim kod opeklina, porezotina i bolova u leđima, bez objašnjenja i bez dvojbe.

Kantarion (Hypericum perforatum), poznat i kao gospina trava, biljka je koja raste diljem Hrvatske uz putove i na suhim livadama, a njezin macerat u maslinovu ulju koristi se jednako u ljekarnama koliko i u kućnim apotekama. Prepoznat ćete ga po sitnim žutim cvjetovima čije latice, kad ih zgnječite među prstima, ostavljaju crvenkast trag – znak hipericina, jednog od ključnih aktivnih spojeva odgovornih za ljekovita svojstva ove biljke, piše N1.

Biljka koja cvjeta oko Ivanjdanja

Kantarionovo ulje priprema se maceriranjem svježih cvjetova u maslinovu ulju kroz četrdesetak sunčanih dana. Postupak je jednostavan i gotovo se nije promijenio od vremena kad su ga redovnici pripremali u samostanskim vrtovima. Tijekom maceracije ulje postupno poprima tamnocrvenu boju, znak da hipericin i hiperforin prelaze iz cvijeta u tekućinu. Upravo ta dva spoja, uz flavonoide poput kvercetina, čine osnovu ljekovitog djelovanja: od obnove kože i smirivanja upala do ublažavanja bolova u mišićima.

Kad koža treba pomoć

Kantarionovo ulje dugo se koristi u njezi kože zahvaljujući protuupalnom, antimikrobnom i adstringentnom djelovanju. Hiperforin, jedan od najvažnijih aktivnih sastojaka, potiče obnovu kožnih stanica i istovremeno smiruje upalnu reakciju. U praksi to znači brži oporavak kod manjih opeklina, ožiljaka od rana, strija nastalih tijekom trudnoće ili naglih promjena tjelesne težine. Nekoliko kapi nanesenih na zahvaćeno područje dva do tri puta dnevno tijekom više tjedana postupno omekšava tkivo i smanjuje vidljivost tragova.

Protuupalni učinak čini ga korisnim i kod akni te iritacija osjetljive kože. Može se koristiti u čistom obliku ili dodati nekoliko kapi u kremu koju već koristite za svakodnevnu njegu. Jedna napomena vrijedi pažnje: kantarionovo ulje može pojačati osjetljivost kože na sunce, pa ga nanosite navečer ili se idućeg dana pobrinite za zaštitu od UV zračenja.

Više od površinske njege

Ulje gospine trave ima analgetska i protuupalna svojstva koja ga čine korisnim kod bolova u mišićima, zglobovima i leđima. Masaža kantarionovim uljem potiče cirkulaciju i pomaže kod upala mišića, reume, išijasa i gihta. Zagrijte nekoliko kapi između dlanova, kružnim pokretima umasirajte u bolno područje, a za dublje djelovanje prekrije ga toplom krpom i ostavite petnaestak minuta. Postupak ponovite dva do tri puta dnevno.

Lokalno nanošenje pomaže i kod hemoroida te proširenih vena, gdje smanjuje upalu i pruža olakšanje. Kod bilo kojeg od ovih stanja kantarionovo ulje može biti koristan dio svakodnevne rutine, ali ne zamjenjuje liječnički pregled ako tegobe traju ili se pogoršavaju.

Zašto ga mnogi traže za lice

Kantarionovo ulje za lice sve je popularnije među ljudima koji biraju prirodnu kozmetiku. Antioksidativna svojstva ksantohina i flavonoida pomažu koži u obrani od slobodnih radikala koji ubrzavaju starenje stanica. Suha koža dobiva hidrataciju jer ulje zatvara vlagu u površinskom sloju, dok masna i problematična koža profitira od protuupalnog djelovanja koje smiruje crvenilo i upaljene pore. Fine linije i bore postupno postaju manje vidljive redovitom primjenom.

Nekoliko kapi ulja nanesenih na čisto lice prije spavanja dovoljno je za početak. Može se koristiti samostalno ili pomiješano s noćnom kremom koju već imate u rutini. Važno je nanositi ga navečer jer kantarionovo ulje pojačava osjetljivost kože na sunce. Ako ga koristite ujutro, obavezno nanesite kremu sa zaštitnim faktorom. Ta jednostavna navika čini razliku između vidljivih rezultata i neželjene reakcije na UV zračenje.

Djelovanje na gljivične infekcije

Kantarionovo ulje ima antimikotično djelovanje koje ga čini korisnim kod gljivičnih infekcija poput atletskog stopala i kandidijaze. Može se nanositi lokalno na zahvaćeno područje ili koristiti u obliku kupke za stopala. Na tržištu postoje i vaginalne globule s kantarionovim uljem namijenjene ženama koje se bore s ponavljajućim vaginalnim infekcijama. Osobe s osjetljivom kožom ili alergijom na biljke iz roda Hypericum trebale bi se prije primjene posavjetovati s liječnikom ili farmaceutom jer ulje može izazvati iritaciju.

Mnogi aromaterapeuti preporučuju i primjenu kod vaginalnih gljivičnih infekcija. Na tržištu postoje vaginalete s kantarionovim uljem koje olakšavaju primjenu. Postupak je potrebno ponavljati više puta za vidljive rezultate. Ipak, osobe s osjetljivom kožom ili alergijom na biljke iz roda Hypericum trebale bi se prethodno posavjetovati s liječnikom ili farmaceutom jer ulje može izazvati iritaciju.

Poveznica s raspoloženjem

Gospinu travu ponekad zovu biljkom sreće, i za to postoji farmakološka podloga. Hipericin i pseudohipericin, spojevi prisutni u kantarionu, utječu na razinu serotonina, noradrenalina i dopamina, neurotransmitera koji reguliraju raspoloženje, san i motivaciju. Zbog tog mehanizma preparati na bazi gospine trave koriste se kao pomoć kod blažih oblika depresije i anksioznosti.

Kantarionovo ulje primjenjuje se i u aromaterapiji, gdje kombinacija mirisa i masaže pomaže u smanjenju napetosti.

Jedno upozorenje koje se ne smije zanemariti: kantarion stupa u interakciju s antidepresivima, oralnim kontraceptivima i lijekovima za razrjeđivanje krvi. Tko uzima bilo kakvu terapiju, mora razgovarati s liječnikom prije korištenja kantarionovog ulja u bilo kojem obliku.

Kako napraviti ulje kod kuće

Između lipnja i kolovoza uberite svježe cvjetove gospine trave, stavite ih u čistu staklenu teglu i prelijte maslinovim uljem tako da budu potpuno potopljeni. Teglu zatvorite i ostavite na sunčanom mjestu četrdeset dana. Kad ulje poprimi tamnocrvenu boju, procijedite ga kroz gazu i pohranite u tamne staklene bočice. Na suhom i tamnom mjestu može potrajati nekoliko godina.

Tko ne želi čekati sezonu berbe, kantarionovo ulje dostupno je u ljekarnama i specijaliziranim trgovinama. Prilikom kupnje obratite pozornost na tamnocrvenu boju, podrijetlo biljke i vrstu baznog ulja jer su to znakovi kvalitetnog pripravka.

Na što obratiti pozornost

Na otvorene rane ulje ne nanosite bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.