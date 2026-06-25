Zašto sve više mladih ima problem sa viškom kilograma i kako to mogu promijeniti?

Sve više mladih suočava se s problemom prekomjerne tjelesne težine. Iako genetika može igrati određenu ulogu, stručnjaci ističu da su glavni uzroci najčešće povezani sa životnim navikama — prehranom, nedostatkom kretanja i previše vremena provedenog pred ekranima.

Tinejdžersko razdoblje donosi brojne promjene: školske obveze, društvene mreže, stres, kasno lijeganje i neredovite obroke. Kada se sve to spoji, višak kilograma često dolazi postupno, gotovo neprimjetno.

Tri najčešće greške koje dovode do viška kilograma kod tinejdžera

1. Preskakanje doručka

Mnogi tinejdžeri ujutro nemaju vremena ili apetita pa prvi obrok pojedu tek u školi ili poslijepodne. Problem je što tada često dolazi do velike gladi i prejedanja tijekom dana.

Posljedica: više grickalica, slatkiša i gaziranih pića.

2. Previše vremena pred ekranima

Mobiteli, računala, igrice i društvene mreže postali su svakodnevica. Satima sjedenja često se pridružuje i nesvjesno grickanje hrane.

Posljedica: manja potrošnja kalorija i veći unos hrane.

3. Brza hrana i zaslađena pića

Pizza, burgeri, pekarski proizvodi, energetska pića i sokovi s puno šećera sadrže velik broj kalorija, a malo kvalitetnih nutrijenata. Takva prehrana može brzo dovesti do povećanja tjelesne težine.

Posljedica: višak masnog tkiva i manjak energije za aktivnosti.

Tri jednostavna načina kako to promijeniti

1. Uvesti redovite obroke

Najvažnije je ne gladovati. Doručak, ručak i večera te jedan do dva zdrava međuobroka pomažu organizmu da ima stabilnu energiju tijekom dana.

Primjeri dobrih izbora: jogurt, voće, jaja, zobene pahuljice i orašasti plodovi.

2. Kretati se svaki dan

Nije nužno odmah krenuti u teretanu. Šetnja, vožnja bicikla, plivanje, nogomet, košarka ili bilo koja aktivnost koja tinejdžeru pričinjava zadovoljstvo mogu napraviti veliku razliku.

Cilj: barem 60 minuta kretanja dnevno.

3. Smanjiti šećer i procesiranu hranu

Potpuna zabrana često nije dugoročno rješenje. Mnogo je učinkovitije postupno smanjivati količinu slatkiša, sokova i brze hrane te ih zamijeniti kvalitetnijim izborima.

Umjesto gaziranog pića: voda ili nezaslađeni čaj.

Umjesto čipsa: voće ili orašasti plodovi.

Ljetni kamp za mršavljenje tinejdžera — zdravo, aktivno i zabavno

Kako bi mladima pomogli da na zdrav način usvoje bolje navike, ovog ljeta organizira se poseban Ljetni kamp za mršavljenje tinejdžera.

Kamp je namijenjen tinejdžerima od 14 do 18 godina koji žele smanjiti višak kilograma, poboljšati kondiciju, naučiti kako se pravilno hraniti, steći više samopouzdanja i upoznati vršnjake sa sličnim ciljevima.

Tijekom kampa sudionike očekuju individualni plan prehrane, konzultacije o prehrani, potrošnji kalorija i lošim navikama te treninzi prilagođeni uzrastu.

Cilj nije samo izgubiti kilograme, nego naučiti navike koje ostaju za cijeli život.

Informacije i prijave

Sve informacije o prijavama i terminima dostupne su putem Facebook profila:

Facebook: https://www.facebook.com/kzmsplit

Mobitel: 097 754 5898

Giveaway za tinejdžere

Kako bi motivirali što više mladih na zdraviji život, organizatori pokreću i nagradnu igru.

Za sudjelovanje je potrebno:

lajkati objavu zapratiti Facebook profil: https://www.facebook.com/kzmsplit označiti jednog tinejdžera u komentaru koji može osvojiti transformaciju tijela u mjesec dana

Što više komentara i označenih prijatelja — veća je šansa za osvajanje.

Dobitnik će biti objavljen 1. srpnja 2026. godine.

Zdravlje je važnije od brojke na vagi

Važno je naglasiti da cilj mršavljenja kod tinejdžera ne smije biti savršen izgled, nego bolje zdravlje, više energije i veće samopouzdanje. Male promjene u svakodnevnim navikama često donose najveće rezultate.

Umjesto brzih dijeta i gladovanja, mladima trebaju podrška, edukacija i poticajno okruženje. Upravo zato programi poput ljetnog kampa mogu biti dobra prilika da kroz druženje, sport i stručnu pomoć naprave prvi korak prema zdravijem životu.

A vi, što mislite — koja je najveća prepreka današnjim tinejdžerima kada je riječ o zdravoj prehrani i kretanju?