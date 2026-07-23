Zašto su tisuće ljudi danas pratile let jednog zrakoplova?

Testni let novog zrakoplova Airbus A350-1000ULR, namijenjenog budućim ultra-dugim linijama australske kompanije Qantas, privukao je globalnu pažnju. Ubrzo nakon polijetanja iz Toulousea u Francuskoj rutu zrakoplova na servisu FlightRadar24 pratilo je više od 10.000 ljudi. Riječ je o prvom putovanju ovog tipa zrakoplova prema Australiji, a u trenutku pisanja teksta njegov napredak i dalje prati oko 8000 korisnika.

Leti iz Francuske u Australiju

Zrakoplov s oznakom AIB35LR poletio je iz Toulousea u četvrtak, 23. srpnja, u 7:33 po hrvatskom vremenu. Putovanje do Melbournea trebalo bi trajati oko 19 i pol sati, a slijetanje se očekuje u petak oko 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu, odnosno oko 11 sati prijepodne po lokalnom vremenu u Australiji. Avion je već preletio Egipat, a ruta ga dalje vodi preko Saudijske Arabije, Omana i Indijskog oceana do australskog kontinenta, piše Index.

Projekt Sunrise za direktne letove

Ovaj let dio je Qantasovog projekta "Sunrise", čiji je cilj uvesti izravne komercijalne letove između Sydneyja i Londona. Tvrtka je još 2017. najavila planove za te linije, a 2022. od Airbusa je naručila 12 zrakoplova A350-1000ULR, posebno prilagođenih za letove koji mogu trajati i do 22 sata.

Službeni početak projekta Sunrise planiran je za 2027. godinu. Prva isporuka zrakoplova, prvotno najavljena za 2026., odgođena je za travanj 2027., a preostalih 11 letjelica stizat će u sljedeće dvije i pol godine. Qantas planira uspostaviti izravne letove do listopada 2027., dok bi prodaja karata trebala početi u veljači iste godine.

"Uvjereni smo da će ovo biti uspjeh", izjavila je u lipnju za BBC izvršna direktorica Qantasa Vanessa Hudson.

Kakve će biti cijene za taj let?

Novi letovi skratit će putovanje za otprilike četiri sata u usporedbi s trenutnim opcijama koje uključuju presjedanje. Ipak, ne očekuje se da će karte biti jeftine. Zrakoplovi će imati manji broj sjedala kako bi se osiguralo više prostora za putnike, a čak 40 posto kapaciteta bit će namijenjeno premium ekonomskoj, poslovnoj i prvoj klasi.

Vanessa Hudson ističe da su putnici na liniji London - Perth već pokazali da su "spremni platiti više" za pogodnost izravnog leta, pa se sličan interes očekuje i za nove rute.

Zdravlje i udobnost na prvom mjestu

Kako bi se smanjili zdravstveni rizici povezani s dugotrajnim sjedenjem, poput venske tromboze, Qantas uvodi posebnu "wellness zonu". Smještena između premium ekonomske i ekonomske klase, putnicima će nuditi prostor za kretanje i vježbe istezanja, osmišljene u suradnji s Centrom Charles Perkins.

Tijekom leta svjetla u kabini bit će ugašena otprilike 12 sati kako bi se putnicima olakšalo spavanje i smanjio utjecaj jet-laga. Sjedala u ekonomskoj klasi neće se moći razvući u ležaj, ali će biti opremljena policom za osobne uređaje poput mobitela i tableta te ekranom od 13,3 inča za zabavni sadržaj.

Bit će to najduži let na svijetu

Kada se uspostavi, linija Sydney – London preuzet će titulu najdužeg komercijalnog leta na svijetu, koju trenutno drži Singapore Airlines na ruti Singapur – New York. Za usporedbu, prvi Qantasov let između Londona i Sydneyja 1947. godine trajao je četiri dana i uključivao je sedam zaustavljanja. Napredak ostvaren od tada pokazuje koliko se zračni promet transformirao.