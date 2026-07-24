Zašto su neki krastavci gorki? Evo kako im možete spasiti okus

Ljeto je nezamislivo bez svježih krastavaca u salatama, sendvičima ili hladnim jelima. No gotovo svatko se barem jednom susreo s neugodnim iznenađenjem - krastavcem koji je toliko gorak da ga je teško pojesti.

Dobra vijest je da gorčina nije znak da se krastavac pokvario, već je riječ o prirodnom obrambenom mehanizmu biljke. Evo zašto neki krastavci postanu gorki, kako to spriječiti tijekom uzgoja i što možete učiniti ako ste ih već narezali i poslužili, prenosi Index.

Zašto krastavci postaju gorki?

Za gorak okus odgovorni su spojevi koji se zovu kukurbitacini, a kod krastavaca je najvažniji kukurbitacin C. Biljka ih prirodno proizvodi kao zaštitu od štetnika i drugih nepovoljnih uvjeta. U većini modernih sorti količina ovih spojeva u plodu vrlo je mala, ali kada je biljka pod stresom, njihova se proizvodnja može povećati.

Najčešći uzroci gorčine su dugotrajna suša ili neredovito zalijevanje, vrlo visoke temperature, nagle promjene vremena, hladni periodi tijekom razvoja plodova, pretjerana gnojidba te drugi oblici stresa koji utječu na rast biljke.

Zašto je gorčina najizraženija pri vrhu?

Ako ste ikada zagrizli krastavac i primijetili da je gorak samo s jedne strane, niste jedini. Kukurbitacini su najčešće najviše koncentrirani na dijelu gdje je plod bio pričvršćen za stabljiku te neposredno ispod kore. Zbog toga ostatak krastavca često može biti sasvim ugodnog okusa.

Na okus krastavca utječu i vremenske prilike, ali nekoliko mjera značajno smanjuje mogućnost da će plodovi biti gorki. Najvažnije je održavati tlo ravnomjerno vlažnim, zalijevati obilnije tijekom toplinskih valova, koristiti malč kako bi se zadržala vlaga i snizila temperatura tla te redovito brati plodove dok su mladi i čvrsti.

Što učiniti ako ste već narezali gorak krastavac?

Ako gorčina nije jaka, postoji nekoliko trikova koji mogu pomoći. Prvo odrežite 2 do 3 centimetra dijela uz peteljku, a zatim ogulite koru jer se upravo ondje nalazi najveća koncentracija gorkih spojeva.

Ako krastavac koristite za salatu, možete ga lagano posoliti i ostaviti desetak do petnaest minuta. Sol će izvući dio vode, a s njom i dio gorčine, nakon čega ga možete isprati i osušiti prije posluživanja. Kiseljenje ili mariniranje u octu također može ublažiti gorak okus, iako ga neće potpuno ukloniti.

Kada je bolje baciti krastavac?

Ako je gorčina prisutna u cijelom plodu i izrazito je jaka, najbolje ga je ne jesti. Takva gorčina znači da je koncentracija kukurbitacina neuobičajeno visoka. Iako su komercijalno uzgojeni krastavci u pravilu sigurni, izrazito gorak okus nije nešto što treba ignorirati, pa je u tom slučaju najsigurnije odbaciti plod.