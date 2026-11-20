Iako se sve više govori o digitalizaciji i bezgotovinskom plaćanju, javni prijevoz još uvijek podrazumijeva i ozbiljan promet gotovine. To potvrđuje i nova nabava koju je objavio Promet d.o.o., gradski prijevoznik koji traži uslugu prijevoza novca blindiranim vozilom.

Procijenjena vrijednost postupka iznosi 25.000 eura bez PDV-a, a ponude se dostavljaju do 26. studenoga u 11.30 sati. Na prvi pogled riječ je o tehničkoj i rutinskoj usluzi, ali objava zapravo otvara vrlo konkretno pitanje – koliko novca još uvijek svakodnevno prolazi kroz blagajne javnog prijevoza i koliki su troškovi njegova fizičkog osiguranja.

Gotovina još nije nestala iz sustava

Uvođenje kartičnog i digitalnog plaćanja u mnogim javnim sustavima promijenilo je navike korisnika, ali gotovina nije potpuno nestala. U sustavu javnog prijevoza i dalje postoji dio putnika koji karte kupuju na tradicionalan način, a to znači da se prikupljeni novac mora sigurno preuzeti, transportirati i položiti.

Upravo zato usluga prijevoza novca blindiranim vozilom ostaje važan segment poslovanja. Riječ je o sigurnosno osjetljivom poslu koji mora biti organiziran prema strogim pravilima, osobito kada se zna da se transportira novac iz sustava koji dnevno ima velik broj korisnika.

Trošak koji govori o organizaciji sustava

Procijenjenih 25.000 eura bez PDV-a ne djeluje kao velika stavka u ukupnom poslovanju tvrtke, ali ona ipak puno govori o načinu na koji je sustav naplate organiziran. Svaki euro uložen u prijevoz gotovine zapravo je i pokazatelj da digitalna transformacija naplate još nije do kraja završena, ili da dio korisnika i dalje preferira fizičku kupnju i plaćanje.

Za javnost će zato biti zanimljivo doznati koliki udio prihoda Promet d.o.o. još uvijek naplaćuje u gotovini, a koliki putem kartica, pretplatnih modela i drugih kanala. Jednako je važno i pitanje smanjuje li se potreba za ovakvom uslugom iz godine u godinu ili se zadržava na približno istoj razini.

Nije riječ samo o logistici, nego i o sigurnosti

Prijevoz gotovine uvijek uključuje sigurnosnu komponentu, pa je angažman blindiranog vozila logičan korak za tvrtku koja svakodnevno rukuje novcem iz većeg broja izvora. U kontekstu komunalnih i gradskih tvrtki, takvi poslovi često prolaze ispod radara, iako su važni za redovito funkcioniranje sustava.

U ovom slučaju zanimljivost nije samo u samoj nabavi, nego i u širem kontekstu poslovanja gradskog prijevoznika. Svaka objava koja otkriva kako se organizira protok novca u javnim sustavima pruža građanima dodatni uvid u to kako se upravlja njihovim svakodnevnim uslugama.

JESTE LI ZNALI? Blindirano vozilo za prijevoz novca koristi se ne samo u bankarskom sektoru, nego i u javnim poduzećima, trgovačkim lancima, bolnicama i drugim sustavima u kojima se i dalje dnevno prikupljaju veće količine gotovine.