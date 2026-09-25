Zašto Splitsko-dalmatinska županija ignorira odluke Gradskog vijeća Kaštela i Ministarstva kulture? Kaštelani pitaju kada će SE Kozjak biti izbrisana iz županijskog Prostornog plana

Inicijativa Zeleni Kozjak oglasila se priopćenjem. Prenosimo ga u cijelosti.

Zašto je Sunčana elektrana Kozjak još uvijek u Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije, iako je Gradsko vijeće Kaštela 10. veljače jednoglasno zatražilo njezino brisanje? Istog dana Kaštela su napravila još jedan važan korak - područje Birnja, Biranjštine i Vilaje na Kozjaku proglašeno je zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značenja, a odluku je potvrdilo i Ministarstvo kulture.

„Ovo više nije samo pitanje solarne elektrane na Kozjaku. Ovo je pitanje i o tome kako se u Splitsko-dalmatinskoj županiji donose prostorni planovi i koliko težinu ima jednoglasna odluka lokalne vlasti kada od Županije traži da određenu lokaciju izbriše iz regionalnog plana“, ističu u Inicijativi Zeleni Kozjak, koja uz Mjesni odbor Kaštel Lukšić, Župu BDM, Bratovštinu Svetog Ivana od Birnja okuplja udruge za zaštitu prirode, kulturne baštine i lovstvo, a podršku inicijativi dao je i Grad Kaštela.

Odgovor ne može biti samo – čekamo!

U odluci Gradskog vijeća Kaštela nema nejasnoće. Županiji se izrijekom predlaže da u postupku IV. izmjena i dopuna Prostornog plana SDŽ-a izbriše oznaku potencijalne lokacije za solarne elektrane na navedenim katastarskim česticama. No lokacija je i dalje u županijskom planu. To je potvrđeno i u lipnju, kada je na sjednici Županijske skupštine postavljeno pitanje zbog čega SE Kozjak još nije izbrisana. Odgovor Županije bio je da su IV. izmjene i dopune plana u tijeku, da se čekaju rezultati studije utjecaja na okoliš te prijedlog Grada Kaštela. A ni nakon istog pitanja postavljenog na nedavnoj rujanskoj sjednici nije objavljeno da je lokacija izbrisana iz plana. I upravo tu nastaje problem, smatraju u Inicijativi Zeleni Kozjak.

Ako je Gradsko vijeće već donijelo odluku i Županiji poslalo jasan zahtjev, zašto se njegova odluka ni nakon sedam mjeseci nije pretočila u županijski prostorni plan? Postoji li uopće namjera da se lokacija izbriše iz županijskog plana ako Grad Kaštela to traži? „A to nisu pitanja na koja odgovor može biti samo - čekamo“, poručuju iz Inicijative.

643 hektara na Kozjaku

Prema projektnoj dokumentaciji, obuhvat zahvata iznosi oko 643 hektara. Predviđeno je 12 polja fotonaponskih modula, ukupne površine pod panelima od 63.632 četvorna metra. Priključna snaga iznosi 9,99 MW, a nazivna 13,72 MW. Lokacija se nalazi na području Grada Kaštela i Općine Klis, a projekt je još uvijek predmet postupka procjene utjecaja na okoliš koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. No, dvije stvari pritom ne treba miješati. Studija utjecaja na okoliš utvrđuje prihvatljivost konkretnog zahvata s aspekta njegovih utjecaja na okoliš, dok prostorni plan određuje gdje je takav zahvat uopće predviđen. A upravo je prostor ključan kada je ovakav projekt u pitanju. Za one koji žive uz Kozjak, to nisu samo površine i katastarske čestice na papiru. To su vrtače, jame, suhozidi, staze, priroda, sakralna baština, izletište, lovna površina i polja… Na području Biranjštine nalazi se i jedan od simbola Kaštela – crkvica sv. Ivana Krstitelja na Birnju. „Zbog toga je Gradsko vijeće Kaštela jednoglasno prihvatilo zaštitu ovog prostora kao kulturnog dobra od lokalnog značaja. Riječ je o području koje obuhvaća prapovijesnu gradinu Biranj, sakralne lokalitete i krajobraznu cjelinu važnu za identitet Kaštela“, ističu u Zelenom Kozjaku.

Pitanje nije solarna energija! Pitanje je - gdje?

Treba li upravo prostor Birnja i Biranjštine ostati među lokacijama predviđenima za takav zahvat ako je lokalna vlast odlučila taj prostor zaštititi i jednoglasno zatražila njegovo brisanje iz županijskog plana? To je u konačnici pitanje prostornog planiranja, odnosa lokalne i regionalne razine vlasti i načina na koji se odlučuje o prostoru. Splitsko-dalmatinska županija ima vrlo konkretan zahtjev pred sobom: Gradsko vijeće Kaštela jednoglasno traži brisanje lokacije SE Kozjak iz županijskog prostornog plana. Hoće li Županija taj zahtjev konačno uvažiti i kada? Dok se odgovor čeka, sporna Sunčana elektrana Kozjak i dalje stoji u Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije.