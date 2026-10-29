Zašto splitski rektor nosi lanac i žezlo? Iza ovih neobičnih predmeta krije se zanimljiva priča

Na svečanoj inauguraciji novog rektora Sveučilišta u Splitu Nikole Koceića-Bilana, održanoj u četvrtak u Hrvatskom domu, jedan od najsvečanijih trenutaka bila je predaja rektorskih insignija. Posebnu pozornost privukao je rektorski lanac, odnosno kolan, koji nije tek ukras ili znak prestiža. Riječ je o simbolu akademske časti, odgovornosti i kontinuiteta institucije, a njegove karike predstavljaju povezanost sveučilišne zajednice.

Dosadašnji rektor, akademik Dragan Ljutić, koji je Sveučilište vodio od 2018. do 2026. godine, svečano je predao rektorske insignije svojem nasljedniku Nikoli Koceiću-Bilanu. Taj čin simbolično označava prijenos rektorske dužnosti i nastavak akademske tradicije.

Iako se rektorski lanac najčešće može vidjeti upravo tijekom ovakvih svečanosti, njegova je simbolika znatno dublja od samog ceremonijala.

Što su zapravo rektorske insignije?

Riječ insignije potječe iz latinskog jezika, a označava znakove časti, dostojanstva ili službenog položaja. Takva su se obilježja kroz povijest koristila u različitim institucijama, od državnih i vjerskih do akademskih.

Sveučilišta su tijekom stoljeća razvila vlastitu tradiciju svečanih obilježja kojima se naglašavaju njihov autoritet, autonomija i kontinuitet.

Prema članku 15. Statuta Sveučilišta u Splitu, znakovi rektorske časti su rektorski lanac i rektorsko žezlo. Njihova je simbolička uloga predstavljati zaštitu, stvaranje i prijenos znanja.

Insignije stoga ne pripadaju pojedincu koji obnaša dužnost rektora, nego sveučilišnoj instituciji. Rektor ih nosi kao njezin predstavnik, a završetkom mandata predaje ih svojem nasljedniku.

Svaka karika predstavlja dio akademske zajednice

Posebnu simboliku rektorskog lanca istaknuo je i novi splitski rektor Nikola Koceić-Bilan tijekom svojeg inauguracijskog govora.

Lanac je povezao sa sastavnicama Sveučilišta, naglašavajući da razvoj akademske zajednice ovisi o zajedništvu svih njezinih dijelova.

„Jer svaka njegova karika, svaka njegova veriga, jedna je sastavnica koja će sa mnom nositi ovaj lanac”, poručio je Koceić-Bilan.

Splitski rektorski lanac ima 19 karika, a njihova simbolika povezuje se sa sveučilišnim sastavnicama, uključujući Sveučilišnu knjižnicu i Studentski centar.

Upravo je ta povezanost važna poruka rektorskog lanca. On ne predstavlja samo položaj jednoga čovjeka na čelu Sveučilišta, nego i zajedništvo fakulteta, akademija, studenata, nastavnika, znanstvenika i drugih djelatnika.

Pritom lanac ostaje isti dok se njegovi nositelji mijenjaju, čime se naglašava trajnost akademske institucije.

Zašto rektor ima i žezlo?

Uz lanac, važan znak rektorske časti je žezlo. Njegova povijest povezana je s europskim tradicijama u kojima je žezlo predstavljalo autoritet i dostojanstvo.

U akademskom svijetu ono ima drukčije značenje od vladarskog. Ne predstavlja političku moć, nego autoritet sveučilišne institucije, njezinu autonomiju i odgovornost za očuvanje znanja.

Rektorsko žezlo koristi se u svečanim akademskim prigodama i dio je ceremonijalne tradicije koja povezuje suvremena sveučilišta s njihovim povijesnim korijenima.

Važno je pritom naglasiti da rektorske ovlasti ne proizlaze iz insignija. One su propisane zakonom i sveučilišnim statutom, dok lanac i žezlo imaju simboličku ulogu.

Tradicija koja seže u srednji vijek

Akademske insignije dio su europske sveučilišne tradicije čiji počeci sežu u srednji vijek, kada su nastajala prva sveučilišta.

Tijekom stoljeća razvijali su se posebni oblici akademskog odijevanja, svečani obredi i obilježja koja su predstavljala položaj sveučilišnih dužnosnika.

Iako je Sveučilište u Splitu osnovano 1974. godine, korištenjem rektorskih insignija nastavlja tu znatno stariju europsku tradiciju.

Svečana predaja lanca i žezla zato je mnogo više od protokolarnog trenutka. Ona simbolizira činjenicu da sveučilište nadživljava pojedinačne mandate i generacije svojih članova.

"Proslava kontinuiteta našeg Sveučilišta"

Upravo je kontinuitet bio jedna od središnjih poruka inauguracijskog govora Nikole Koceića-Bilana.

Novi rektor naglasio je da svečanost ne doživljava samo kao osobni događaj, nego kao obilježavanje trajanja i razvoja institucije koja objedinjuje visoko obrazovanje, znanost i umjetnost.

Svojim je govorom pozvao sve članove akademske zajednice na suradnju u novom četverogodišnjem mandatu.

Predaja rektorskog lanca tako je u Hrvatskom domu označila početak novog razdoblja Sveučilišta u Splitu, ali i podsjetila na značenje akademske tradicije.

Jer dok se rektori mijenjaju, simboli njihove dužnosti ostaju, podsjećajući da je znanje vrijednost koja se čuva, razvija i prenosi novim generacijama.