Zašto se Wi-Fi u avionu dodatno plaća? Evo što zapravo ulazi u cijenu interneta na 10.000 metara

Kad se u kafiću ili restoranu spojimo na Wi-Fi, dobijemo besplatnu vezu, bez obzira što smo naručili. Nema ograničenja i nećeš dobiti brži internet jer si naručio odrezak. U avionima je sasvim drugačija priča, želiš li internet, često moraš platiti da bi mogao uživati u streamingu ili jednostavno raditi tako da možeš surfati kroz sve stranice. Pitanje je jednostavno: zašto se internet u avionu uopće dodatno naplaćuje, pogotovo kada sama cijena avionske karte već može biti prilično visoka?

Odgovor nije samo u tome što se avion nalazi na 10 kilometara visine, daleko od baznih stanica mobilnih operatera. Za razliku od mobitela koje imamo u ruci, zrakoplov mora koristiti poseban komunikacijski sustav, a kod satelitskih rješenja veza se ostvaruje preko satelita i zemaljske infrastrukture.

Na zrakoplovu pritom mora biti ugrađena odgovarajuća oprema, a cijeli sustav zahtijeva održavanje, tehničku podršku i prijenos podataka, piše 24sata.

Stotine putnika dijele istu vezu

Još jedan problem je kapacitet. Na jednom letu internet može istodobno koristiti velik broj putnika, a svi oni dijele raspoloživu propusnost. Recimo Airbus A220, kakve sada nabavlja Croatia Airlines ima kapacitet od 100 do 160 putnika, veći A320 i do 180 putnika.

Zato aviokompanije često nude različite razine pristupa. Slanje tekstualnih poruka zahtijeva manje podataka od surfanja, a surfanje manje od streaminga videa. Tu računaju na činjenicu da će prosječnom putniku često biti dovoljan osnovni pristup za poruke (ne i multimediju u chat aplikacijama), kako bi mogli komunicirati, dok će serije ili filmove skinuti unaprijed u svojim aplikacijama.

British Airways, primjerice, na dijelu svoje flote ima klasične pakete za poruke i puni pristup internetu, dok na zrakoplovima opremljenima Starlinkom nudi besplatan, neograničen Wi-Fi za sve putnike. Emirates također kombinira plaćene pakete i besplatne pogodnosti za dio putnika, a na odabranim letovima postupno uvodi Starlink koji je besplatan za sve putnike.

Niskotarifni prijevoznik Ryanair recimo uopće ne nudi Wi-Fi na svojim letovima, a početkom godine direktor kompanije Michael O’Leary za Reuters je rekao kako očekuju da će to početi nuditi kroz tri do pet godina, kako će se tehnologija poboljšati. To je uslijedilo nakon prepucavanja s Muskom oko instalacije Starlinka na njihove avione. O’Leary je izjavio da bi instalacija Wi-Fi antene na njihovu flotu aviona donijela 200 milijuna dolara u troškovima goriva godišnje.

Croatia Airlines: plaća se širi pristup internetu

Croatia Airlines na svojim A220 zrakoplovima ima tri razine Wi-Fi usluge. Osnovni Sky Chat dostupan je besplatno, dok Sky Surf stoji 7,95 eura, a Sky Premium 11,95 eura.

Iz kompanije za 24sata objašnjavaju da su se za takav model odlučili kako bi putnicima omogućili da sami odaberu žele li samo osnovnu komunikaciju ili širi pristup internetu.

- Model pružanja i naplate Wi-Fi usluge usklađen je s praksom drugih aviokompanija na tržištu - navode iz Croatia Airlinesa.

Besplatna osnovna usluga trenutačno omogućuje dopisivanje, dok se naprednije mogućnosti korištenja interneta dodatno plaćaju. Kompanija pritom navodi da određenim kategorijama putnika, primjerice putnicima poslovnog razreda, omogućuje korištenje interneta bez dodatne naplate.

Iz Croatije ne navode koliko je konkretno ljudi spremno platiti Wi-Fi, ali navode da kontinuirano prate korištenje usluge.

- Podaci o korištenju Wi-Fi usluge kontinuirano se prate kako bi se bolje razumjele navike i potrebe putnika - kažu iz kompanije. Dodaju da se podaci koriste za praćenje performansi usluge, njezino unaprjeđenje i planiranje budućeg razvoja.

Kompanija kaže i da korištenje prate prema različitim parametrima, među ostalim prema vrsti usluge i karakteristikama leta. No konkretne brojke o tome koliko putnika koristi Wi-Fi ili koliko njih kupuje plaćene pakete nisu objavili.

Što zapravo ulazi u cijenu Wi-Fi-ja?

Croatia Airlines navodi da trošak nije samo u količini podataka koju putnici potroše.

- Troškovi Wi-Fi usluge uključuju više elemenata, od opreme i njezine ugradnje i održavanja na zrakoplovima, preko troškova prijenosa podataka do softverskih rješenja, tehničke podrške i kontinuiranog održavanja sustava - navode iz kompanije.

Dodaju da troškovna struktura ovisi o tehnologiji koja se koristi, dostupnoj kvaliteti i brzini te količini podatkovnog prometa koju putnici ostvaruju. Drugim riječima, aviokompanija ne plaća samo internetski promet. Tu je i oprema u samom avionu, njezina instalacija i održavanje, softver, tehnička podrška te prijenos podataka.

Koliki je konkretno taj trošak po letu ili po putniku, Croatia Airlines ne navodi..

Zašto Wi-Fi ne uključe u cijenu karte?

To je pitanje koje će vjerojatno zanimati većinu putnika. Jer ako aviokompanija već ima ugrađen sustav, jednostavnije bi bilo da internet bude dio osnovne cijene karte, baš kao i druge usluge koje putnik dobiva tijekom leta.

Croatia Airlines zasad ne najavljuje takvu promjenu, ali ne zatvara vrata toj mogućnosti.Iz kompanije kažu da kontinuirano prate potrebe i očekivanja putnika te razvoj digitalnih usluga tijekom leta.

- Model naplate Wi-Fi usluge može se u budućnosti prilagođavati, ovisno o razvoju tehnologije, troškovima pružanja usluge, načinu korištenja te očekivanjima putnika i tržišnim praksama - odgovorili su nam.

Trenutačni prioritet im je, kako kažu, osigurati kvalitetnu i pouzdanu uslugu te na temelju iskustva i podataka o korištenju procjenjivati optimalan model za budućnost.

To ostavlja mogućnost da se način naplate u budućnosti promijeni, ali zasad nema najave da će Wi-Fi postati sastavni dio svake avionske karte.

Starlink? Croatia Airlines ga prati

Tu je još jedna zanimljiva stvar.British Airways, Emirates i druge velike aviokompanije već uvode Starlink, koji putnicima omogućuje puno bržu i stabilniju internetsku vezu, a neke su odlučile takav pristup ponuditi potpuno besplatno.

Croatia Airlines zasad ne kaže da je Starlink ugovoren niti da će ga uvesti.

- Croatia Airlines prati razvoj tehnologija za pristup internetu tijekom leta, uključujući i rješenja temeljena na satelitskoj povezivosti - odgovorili su iz kompanije kratko o Starlinku.

Inače, Muskov Starlink na svojim stranicama navodi kako je cijena samo instalacije Starlink opreme oko 200.000 dolara po avionu, što ne mora uključivati troškove i mjesečne usluge.

Neke kompanije naplaćuju, druge ne

Tehnologija i infrastruktura imaju svoju cijenu, ali konačna cijena koju vidi putnik nije nužno jednaka tom trošku. Jedna aviokompanija može odlučiti da će internet biti dodatna usluga i naplatiti ga posebno. Druga ga može uključiti u program vjernosti. Treća ga može ponuditi besplatno svim putnicima i trošak pokriti kroz cijenu karte ili druge izvore prihoda. British Airways na dijelu flote i dalje ima plaćene Wi-Fi paketi, dok je Starlink na opremljenim zrakoplovima besplatan za sve putnike. Emirates također ima klasične pakete koji se plaćaju, ali istodobno uvodi Starlink bez dodatne naplate na odabranim letovima.