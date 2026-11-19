Komercijalno iznajmljivanje soba u splitskim studentskim domovima tijekom ljeta ponovno se našlo u središtu rasprave. Na konferenciji u Splitsko-dalmatinskoj županiji predstavnik Studentskog zbora Jerko Šarić objasnio je zašto podržava takvu praksu, naglasivši da prihodi od turističkog smještaja omogućuju ulaganja u studentski standard.

Tijekom potpisivanja sporazuma o subvencioniranju privatnog smještaja studenata otvoreno je pitanje korištenja studentskih domova tijekom ljetnih mjeseci.

Naime, studenti pravo na subvencionirani smještaj u domovima imaju do 15. srpnja, nakon čega se dio kapaciteta koristi za komercijalni smještaj.

Ravnatelj Studentskog centra Split Ivan Žižić pojasnio je kako je riječ o pravilima koja proizlaze iz trajanja subvencioniranog smještaja.

"Studenti imaju pravo biti u studentskom domu do 15. srpnja jer do tog datuma imaju pravo na subvencionirani smještaj. Nakon 15. srpnja Ministarstvo smatra da završava akademska godina, odnosno da je pauza od 15. srpnja do 1. rujna. Tada se ponovno mogu vratiti u studentski dom", kazao je Žižić.

"To je bilo na prijedlog Studentskog zbora"

Na kritike o iznajmljivanju studentskih soba turistima odgovorio je vršitelj dužnosti predsjednika Studentskog zbora Jerko Šarić.

Istaknuo je kako je komercijalno korištenje smještajnih kapaciteta tijekom ljeta uvedeno uz podršku studentskih predstavnika.

"Kada se u medijima piše da Studentski centar iznajmljuje te sobe turistima, to je na prijedlog Studentskog zbora, konkretno i mene kao člana Upravnog vijeća", kazao je Šarić.

Objasnio je kako prihodi od takvog poslovanja omogućuju ulaganja u infrastrukturu i kvalitetu studentskog života.

"Da nema komercijalnog prihoda koji Studentski centar ostvaruje, studenti bi imali studentski standard koji je u zaostatku. To bi značilo studentski smještaj koji nije obnovljen 40 godina", istaknuo je.

"Nitko studente ne izbacuje"

Šarić smatra kako se u javnosti često pogrešno prikazuje pitanje odlaska studenata iz domova tijekom ljeta.

"Mislim da bi se u javnosti trebalo prestati pogrešno komunicirati da Studentski centar izbacuje studente. Nitko njih ne izbacuje. Njima do tada traje subvencija za smještaj, prehranu i završetak ispitnih rokova", poručio je.

Dodao je kako komercijalni prihodi mogu omogućiti obnovu postojećih objekata, novu infrastrukturu i kvalitetniju studentsku prehranu.

Prema njegovim riječima, cilj je osigurati bolje uvjete za buduće generacije studenata.

Što je sa studentskom prehranom tijekom ljeta?

Šarić se osvrnuo i na pravo studenata na subvencioniranu prehranu. Objasnio je kako broj subvencioniranih obroka ovisi o vrsti smještaja.

Studenti koji žive s roditeljima imaju pravo na jedan subvencionirani obrok dnevno, oni koji žive u privatnom smještaju na dva, dok studenti u domovima ostvaruju pravo na dva i pol subvencionirana obroka.

Pritom je istaknuo kako sobe u studentskim domovima nisu opremljene za samostalnu pripremu hrane, zbog čega je dostupnost studentske prehrane posebno važna za korisnike domskog smještaja.

Rasprava je tako ponovno otvorila pitanje odnosa između potreba studenata tijekom ljetnih mjeseci i komercijalnog korištenja studentskih kapaciteta, koje predstavnici Studentskog zbora opravdavaju potrebom financiranja boljeg studentskog standarda.