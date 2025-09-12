Zašto se prijaviti u EDIT CodeSchool Digitalne Dalmacije? 8 godina, 40 škola, 3500 učenika

Tim se povodom Digitalna Dalmacija prisjetila dosadašnjeg puta - 8 godina, više od 40 škola i preko 3500 učenika, koji su kroz EDIT napravili svoje prve korake u svijetu programiranja i digitalnih vještina.

EDIT CodeSchool, u organizaciji Digitalne Dalmacije i Splitsko-dalmatinske županije, uz mrežnu platformu Pravo misto, već punih 8 godina obilazi osnovne i srednje škole na području županije, a učenici kroz besplatne programe stječu osnovna znanja iz programiranja i digitalnih vještina. Posjeti školama nisu samo prigoda za predstavljanje programa, nego i srce cijelog projekta. Upravo u učionicama, u razgovoru s učenicima i profesorima, pokazalo se koliko EDIT mijenja njihove živote.

Možda će se netko u našim starim fotografijama pronaći i prepoznati trenutak, koji je bio povod upornom nastavku jedne uspješne škole. Upravo ti posjeti školama i druženja u učionicama najsnažnije govore o tome koliko je EDIT prepoznat kao mjesto gdje je znanje dostupno svima.

Obilazak škola i gradova

Od prvoga dana Digitalnoj Dalmaciji cilj je bio jasan - dovesti programiranje što većem broju djece, neovisno o tome žive li u Splitu ili u manjim mjestima dalmatinske Zagore. U proteklih osam godina EDIT je posjetio osnovne i srednje škole u Splitu, Solinu, Kaštelima, Omišu, Trogiru, Imotskom, Sinju, Makarskoj, Supetru, Šestanovcu, Grohotama i drugim mjestima.

U svakom od tih gradova i mjesta učionice su se pretvarale u male tehnološke laboratorije budućnosti. Učenici su prezentirali web-stranice, koje su sami izradili, jednostavne računalne igre, pa čak i aplikacije s elementima umjetne inteligencije. Za mnoge od njih to je bio prvi ozbiljan susret s programiranjem, ali i trenutak kada su shvatili da ih upravo tehnološki svijet zanima.

Male sredine, veliki rezultati

Poseban značaj imali su posjeti školama u manjim mjestima. U Imotskom i Sinju raspakiravanje doniranih računala bio je događaj, koji su učenici dugo pamtili. Nova oprema omogućila je provođenje zahtjevnijih programa, od naprednijeg programiranja do prvih eksperimenata s umjetnom inteligencijom.

U Trilju, Omišu ili Makarskoj učenici su učili iste tehnologije kao i njihovi vršnjaci u Splitu. Ušli su u svijet razvoja inteligentnih web-aplikacija (RIWA) koristeći osnove umjetne inteligencije, neuronskih mreža i računalnog vida, a usvojili su i osnove HTML-a, CSS-a i JavaScripta. Razlike između „velikih“ i „malih“ sredina jednostavno su nestajale, a ostajala je samo znatiželja i trud učenika.

Profesorima je EDIT bio prilika da informatiku podignu na višu razinu, a učenicima dokaz da njihovo znanje vrijedi jednako kao i znanje njihovih vršnjaka iz velikih gradova. Time je moto „znanje dostupno svima“ dobio svoju pravu potvrdu.

Od učionice do IT karijere

Brojni su primjeri učenika, koji su kroz EDIT otkrili svoje zanimanje za programiranje i kasnije nastavili tim putem: neki su upisali računarstvo i informatiku, a dio njih se vratio u učionice kao asistenti i mentori. Drugi su već u srednjoj školi izrađivali web-stranice za obiteljske poslove ili pomagali roditeljima u digitalnom poslovanju.

„EDIT CodeSchool pokrenuli smo upravo zato da mladima damo priliku na vrijeme otkriti svijet programiranja i tehnologije. Ako im se to svidi, mogu se razvijati puno brže i kvalitetnije nego kroz redovni obrazovni sustav“, kazao je Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije. „Danas, nakon osam generacija, jasno je da smo pogodili, a broj polaznika i njihovi rezultati govore sami za sebe.“

Deveta generacija pred vratima

Dok s ponosom gledamo na osam godina posjeta školama, jasno je da upravo ta iskustva daju snagu i motivaciju za svaku novu generaciju. Župan Blaženko Boban to je najbolje sažeo kada je tijekom jednoga od posjeta rekao: „Mladi su sastavni dio ovog projekta. Da bi imali kvalitetan rad, treba im osigurati i opremu i znanje. Nova računala, koja dobivaju, nisu samo poklon, nego ulaganje u budućnost. Uvjeren sam da će upravo ti učenici sutra stvarati tvrtke i razvijati IT sektor u našoj županiji.“

Sada, s otvorenim prijavama za devetu generaciju, nova djeca imat će priliku zakoračiti u svijet programiranja. Možda će upravo među njima biti i oni, koji će jednoga dana nastaviti tradiciju, i kao mentori i kao osnivači budućih tehnoloških tvrtki.

EDIT CodeSchool nastavlja svoj put, prijave su otvorene do 19. rujna, a stara iskustva i fotografije s brojnih školskih posjeta podsjećaju na ono najvažnije: svaka nova generacija gradi se na temeljima prethodne, a Digitalna Dalmacija raste zajedno sa svojim mladim programerima.