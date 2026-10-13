Zašto se povlačimo kada nam je do nekoga stalo? U Splitu se održava besplatna radionica koja otvara važna pitanja o ljubavi i odnosima

Bliski odnosi mogu biti izvor ljubavi, sigurnosti i podrške, ali i prostor u kojem na površinu izlaze naše najdublje nesigurnosti. Ponekad teško izražavamo vlastite potrebe, tražimo stalnu potvrdu da smo voljeni ili se povlačimo upravo onda kada nam je do nekoga najviše stalo.

Zašto se to događa i koliko na naše današnje odnose utječu iskustva iz najranijeg djetinjstva? Upravo su to neka od pitanja kojima će se baviti trosatna interaktivna radionica "Srce pamti prve odnose", koja će se održati u subotu, 31. listopada 2026. godine, od 9 do 12 sati u Hotelu Mondo, na adresi Kopilica 5 u Splitu. Sudjelovanje je potpuno besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava.

Naši prvi odnosi mogu utjecati na to kako danas volimo

Radionica se održava u sklopu trogodišnjeg programa osobnog razvoja "Budi svoj", a posvećena je razumijevanju obrazaca vezivanja i njihova utjecaja na partnerske, obiteljske i druge važne odnose. Sudionici će se upoznati s temeljnim postavkama teorije vezivanja te s četiri osnovna obrasca: sigurnim, izbjegavajućim, ambivalentnim i dezorganiziranim vezivanjem.

Posebna pozornost bit će posvećena pitanjima koja mnogi prepoznaju u vlastitom životu. Zašto neki ljudi snažno žele bliskost, ali se istodobno boje napuštanja? Zašto se drugi udaljavaju čim odnos postane intenzivniji? I zašto ponekad želimo ljubav, a istodobno strahujemo da ćemo biti povrijeđeni? Cilj radionice nije sudionike svrstavati u određene kategorije, nego im pomoći da bolje razumiju vlastite reakcije i prepoznaju obrasce koji se ponavljaju u njihovim odnosima.

Iskustvene vježbe, meditacija i upoznavanje vlastitih reakcija

Za razliku od klasičnih predavanja, radionica povezuje teorijski dio s praktičnim iskustvenim vježbama i vođenom meditacijom. Sudionici će imati priliku istražiti kako reagiraju kada im se netko približi ili udalji, koliko lako izražavaju vlastite potrebe te što čine kada osjete strah od odbacivanja ili napuštanja. Poseban naglasak stavljen je na somatski pristup, odnosno osvještavanje tjelesnih reakcija koje prate emocije. Pozornost se pritom usmjerava na disanje, napetost, pokret i tjelesne osjete. Rad se odvija postupno, uz poštovanje osobnih granica i mogućnost da svaki sudionik samostalno odluči koliko se želi uključiti u pojedine aktivnosti.

Iza programa stoji Lidija Kaštelančić s dugogodišnjim iskustvom

Program "Budi svoj" razvija Lidija Kaštelančić, Somatic Experiencing praktičarka, praktičarka tjelesno orijentiranog pristupa i voditeljica edukacija osobnog razvoja. Iza nje je dugogodišnje iskustvo individualnog i grupnog rada, uključujući 16 godina djelovanja u CIR-u Split, gdje je bila uključena i u učiteljski te supervizijski rad. Program razvija i vodi u suradnji s timom i gostujućim učiteljima, povezujući različite pristupe osobnom razvoju.

Njegova je svrha pomoći polaznicima da bolje razumiju sebe, prepoznaju vlastite potrebe i granice te razvijaju kvalitetniji odnos prema sebi i drugima.

U studenome slijedi još jedna besplatna radionica

Radionica "Srce pamti prve odnose" dio je ciklusa od tri besplatne uvodne radionice kojima se zainteresiranima predstavlja trogodišnji program osobnog razvoja "Budi svoj".

Prva radionica, pod nazivom "Gdje završavam ja, a počinješ ti?", održana je 3. listopada i bila je posvećena postavljanju zdravih granica u međuljudskim odnosima. Nakon listopadske radionice, 8. studenoga od 17 do 20 sati, u Hotelu Mondo održat će se i radionica "Od djeteta u nama do zrele osobe", posvećena fazama emocionalnog i psihološkog razvoja.

Na toj će se radionici, među ostalim, govoriti o emocionalnoj zrelosti, utjecaju ranijih razvojnih iskustava na životne izbore te načinima na koje ljudi mogu bolje razumjeti vlastiti razvoj. Sve radionice traju tri sata, a prethodno iskustvo nije potrebno. Zainteresirani mogu sudjelovati na jednoj ili na objema preostalim radionicama.

Kako se prijaviti?

Besplatna radionica "Srce pamti prve odnose" održat će se u subotu, 31. listopada, od 9 do 12 sati u Hotelu Mondo u Splitu, na adresi Kopilica 5. Broj mjesta je ograničen, a prijave su obvezne.

Za prijave i dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti putem e-mail adrese putosobnograzvoja@gmail.com ili putem Facebooka i Instagrama na profilima "Budi Svoj – Put osobnog razvoja by Lidija Kaštelančić". Organizatori poručuju kako je cilj radionica pružiti prostor za bolje razumijevanje vlastitih iskustava i izgradnju sigurnijih, slobodnijih odnosa.