Zašto se masne naslage nakupljaju na trbuhu?

Nakupljanje masnih naslaga na trbuhu može biti povezano s hormonskim promjenama, stresom, nedostatkom sna i inzulinskom rezistencijom. Problem je osobito izražen kod žena u perimenopauzi i menopauzi.

Inzulinska rezistencija i hormon sitosti

Sara Gottfried, autorica knjiga "The Hormone Cure" i "The Hormone Reset Diet", objašnjava kako tijelo s godinama može postati otpornije na inzulin, zbog čega se masne naslage lakše stvaraju nego što se troše. Kod žena u perimenopauzi i kasnijim godinama problem može biti i dominacija estrogena, koja dodatno potiče otpornost na inzulin.

Inzulinska rezistencija utječe i na leptin, hormon koji tijelu signalizira da je sito. Gottfried pojašnjava da kronično povišena razina leptina može oslabiti funkciju njegovih receptora, pa mozak ne dobiva jasan signal da je vrijeme za prestanak jela, piše Index.

Utjecaj estrogena i kortizola

Promjene u razini estrogena u godinama prije i nakon menopauze dovode se u vezu s promjenama raspoloženja i debljanjem u području struka. Aviva Cohn s medicinskog fakulteta Rutgers Robert Wood Johnson navodi da je manjak estrogena nakon menopauze povezan s povećanjem sala na trbuhu.

S time se slaže i Scott Keatley, koji kaže da pad tog hormona tijekom i nakon menopauze izravno pridonosi nakupljanju abdominalne masnoće.

Stres je još jedan presudan faktor jer podiže razinu kortizola. Liječnica Jacqueline Montoya objašnjava da visoka razina stresa i anksioznosti može aktivirati tjelesni odgovor "borbe ili bijega". To stanje potiče lučenje kortizola, koji tijelu šalje signal da skladišti više masti.

Simptomi i preporuke

Kao moguće znakove hormonske neravnoteže liječnici navode iscrpljenost praćenu nesanicom, neredovite menstrualne cikluse i snažnu želju za šećerom, ali i genetsku sklonost nakupljanju masnoće na trbuhu. Ako ove simptome prati neobjašnjivo debljanje, manjak energije ili stalan osjećaj hladnoće, liječnik može zatražiti krvne pretrage kako bi provjerio rad štitnjače i razinu ostalih hormona.

Stručnjaci preporučuju uravnoteženu prehranu bogatu vlaknima, povrćem, proteinima i zdravim mastima. Savjetuju i smanjenje unosa rafiniranih ugljikohidrata, dodanog šećera i alkohola. Uz to, preporučuje se kombinacija kardio treninga i vježbi snage, dovoljno sna i upravljanje stresom. Liječnici ujedno ističu da ciljano uklanjanje masnih naslaga isključivo s trbuha nije moguće.