Zašto perilica posuđa ostavlja mrlje na čašama? Evo kako ih se trajno riješiti

Stručnjaci ističu da se ovaj problem u većini slučajeva može jednostavno riješiti pravilnim podešavanjem perilice i redovitim održavanjem.

Tvrda voda najčešći je uzrok

Najveći krivac za bijele naslage na čašama je tvrda voda, odnosno voda bogata mineralima poput kalcija i magnezija. Tijekom pranja i zagrijavanja ti se minerali talože na staklu i keramici te ostavljaju karakteristične mutne tragove, prenosi Klix.ba.

Rješenje je redovito nadopunjavanje posebne soli za perilice posuđa. Sol omekšava vodu i sprječava stvaranje kamenca, zbog čega posuđe nakon pranja ostaje znatno sjajnije.

Ne zaboravite sredstvo za ispiranje

Jednako važnu ulogu ima i sredstvo za ispiranje, odnosno sjajilo. Ono smanjuje površinsku napetost vode pa se ona ravnomjerno slijeva s posuđa umjesto da ostavlja kapljice koje nakon sušenja stvaraju bijele tragove.

Ako je doziranje pravilno podešeno prema tvrdoći vode u vašem domu, čaše će iz perilice izlaziti potpuno prozirne i bez mrlja.

Previše deterdženta može napraviti više štete nego koristi

Mnogi vjeruju da će veća količina deterdženta bolje oprati posuđe, no često je upravo suprotno. Ako se koristi previše deterdženta, posebno pri kraćim programima ili u područjima s mekšom vodom, ostaci sredstva mogu ostati na posuđu i stvoriti tanki mutni sloj.

Zato se preporučuje pridržavati se uputa proizvođača i količinu deterdženta prilagoditi stupnju zaprljanosti posuđa.

Redovito čistite perilicu

Ni sama perilica nije imuna na nakupljanje nečistoća. Ostaci hrane, masnoće i kamenac u filterima i mlaznicama smanjuju učinkovitost pranja i mogu uzrokovati lošije rezultate.

Filter je poželjno redovito ispirati pod toplom vodom, a s vremena na vrijeme pokrenuti prazan ciklus pranja uz sredstvo za čišćenje perilice ili alkoholni ocat kako bi se uklonile naslage iz unutrašnjosti uređaja.

Kada problem nije kamenac nego oštećenje stakla?

Važno je razlikovati naslage kamenca od trajnog oštećenja stakla, poznatog kao korozija stakla. Ako se mutne mrlje mogu ukloniti krpom natopljenom octom, riječ je o kamencu ili ostacima deterdženta.

Međutim, ako zamućenje ostaje i nakon čišćenja, staklo je vjerojatno trajno oštećeno. Do toga dolazi zbog dugotrajnog djelovanja visokih temperatura i jakih deterdženata, osobito kod osjetljivijih ili jeftinijih čaša.

Kako biste to izbjegli, osjetljivo stakleno posuđe perite na programu namijenjenom staklu s nižom temperaturom ili ga, ako je posebno vrijedno, operite ručno.