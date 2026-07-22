Zašto nije preporučljivo držati ručnike u kupaonici?

Ručnike koje svakodnevno koristite nakon kupanja ili za brisanje ruku vjerojatno ne držite nigdje drugdje osim u kupaonici.

"U redu je ostaviti ih na vješalici kako bi se između korištenja potpuno osušili. Osim toga, važno ih je redovito mijenjati i prati svakih sedam do deset dana", rekla je stručnjakinja za čišćenje Sara Aparacio.

Stručnjaci savjetuju da, ako je moguće, sve dodatne ručnike držite u prostoru poput ormara. Razlog je taj što je kupaonica vlažan prostor pa su ručnici skloniji razvoju plijesni i neugodnih mirisa, prenosi klix.ba.

"Postoji rizik od širenja bakterija i plijesni svaki put kada pustite vodu u WC-u jer se one mogu prenijeti na ručnike ostavljene u kupaonici", upozoravaju stručnjaci.

Čak i ako se takvi štetni učinci ne pojave, postoje i drugi nedostaci na koje treba obratiti pozornost.

"Svježe oprani ručnici mogu upiti vlagu iz pare u kupaonici ako ondje predugo stoje. To slabi vlakna tkanine i stvara pogodne uvjete za razvoj mikroorganizama", poručuje Aparacio, prenosi Southern Living.

Ako ipak odlučite držati ručnike u kupaonici, najbolje ih je spremiti u zatvoren ormarić s odgovarajućom ventilacijom.