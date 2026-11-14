Zašto nema Adventa na Mertojaku? Oglasili se iz Banovine i otkrili što je ove godine izostalo

Nakon što je pitanje održavanja Adventa na Mertojaku izazvalo reakcije građana, iz Kabineta gradonačelnika Splita stiglo je očitovanje u kojem objašnjavaju zašto ove godine nije pokrenuta organizacija popularne kvartovske manifestacije. Ističu kako je Grad prethodnih godina financijski i logistički pomagao Advent na Mertojaku, ali da ove godine nije bilo pravodobne inicijative lokalnih poduzetnika.

Iz Grada Splita naglašavaju kako su proteklih godina kontinuirano pružali značajnu podršku održavanju Adventa na Mertojaku, uključujući sufinanciranje klizališta, troškova električne energije, blagdanskog ukrašavanja, adventskih kućica i dijela programa.

Takva je podrška, poručuju, potvrda opredijeljenosti Grada za očuvanje kvartovskih manifestacija koje potiču zajedništvo i obogaćuju društveni život građana.

"Ove godine inicijativa nije pravodobno iskazana"

Međutim, iz Kabineta gradonačelnika upozoravaju na ključnu razliku u odnosu na prethodne godine.

"Za razliku od prethodnih godina, kada su organizaciju Adventa na Mertojaku pokretali lokalni poduzetnici koji su prepoznali interes za provedbu takvog programa, ove godine takva inicijativa nije pravodobno iskazana", navode iz Grada Splita.

Time su iz gradske uprave odgovornost za izostanak pravodobnog pokretanja organizacije manifestacije povezali s nedostatkom inicijative lokalnih poduzetnika.

Fokus na Rivi i Prokurativama

Ovogodišnji splitski Advent, prema najavama gradske uprave, bit će dodatno programski i sadržajno objedinjen na središnjim gradskim lokacijama, odnosno Rivi i Prokurativama.

Cilj je, poručuju, stvoriti kvalitetniji, raznovrsniji i prepoznatljiviji blagdanski program koji će privući građane iz svih dijelova Splita.

"Želja nam je na tim lokacijama okupiti građane iz svih dijelova Splita, ponuditi im bogat adventski sadržaj te dodatno osnažiti atmosferu zajedništva i blagdanskog druženja", ističu iz Kabineta gradonačelnika.

Grad ostavlja otvorena vrata za buduće manifestacije

Unatoč ovogodišnjoj situaciji, iz Grada poručuju kako ostaju otvoreni za suradnju s Gradskim kotarom Mertojak i lokalnim poduzetnicima.

Naglašavaju da su kvartovska događanja važan dio identiteta Splita te da su spremni podržati kvalitetne inicijative koje dolaze iz lokalne zajednice.

"Advent je ponajprije vrijeme zajedništva, susreta i blagdanske radosti. Naš je cilj da se to ozračje osjeti u cijelom Splitu te da svi sugrađani, neovisno o tome u kojem dijelu grada žive, imaju priliku uživati u kvalitetnom i sadržajno bogatom adventskom programu", zaključuju iz Grada Splita.