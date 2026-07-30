Zašto nas dostava hrane košta kao večera u restoranu i kako se napokon vratiti na "normalne" cijene?

Ako ste zadnjih mjeseci naručili hranu doma i ostali u šoku kad ste vidjeli račun, niste jedini. Istražili smo zašto je dostava postala luksuz, zašto ugostitelji čupaju kosu i koje je novo rješenje za "Easy mod".

Hrana iz dostave skuplja od večere na rivi

Jeste li nedavno naručivali hranu putem neke od dostupnih dostavnih aplikacija na mobitelu?

Scenarij je vjerojatno bio isti: nedjelja navečer, ne da vam se kuhati, a glad je preuzela stvar u svoje ruke. Otvorite aplikaciju, odaberete dva burgera i krumpiriće, pa u strahu od čekanja nadoplatite i onu priority opciju da stigne što prije. Na kraju, kad vidite konačni račun, cijena je kao da ste sjeli u najskuplji restoran u gradu.

I ajde, stisnete zube i platite... Ali dok jedete, zaboli vas duša. Platili ste malo bogatstvo za običan brzi zalogaj iz lokalnog fast fooda koji bi u samom objektu platili puno manje. U tom se trenutku čovjek opravdano zapita: pa čemu uopće ova dostava i tko je ovdje lud?

Ugostitelji u problemu? Ma nemoguće!

Prva pomisao većine ljudi obično je: "Ma ovi fast foodovi i pizzerije samo dižu cijene i zgrću novac."

No, kad se zagrebe ispod površine, jasno je da su i ugostitelji u nikad većem izazovu. Velike dostavne platforme uzimaju im i do 30% provizije na svaku narudžbu! Da bi preživjeli i pokrili troškove, ugostitelji moraju dizati cijene unutar aplikacija. Onaj isti burger koji u objektu stoji 8 eura, na aplikaciji mora koštati 11 ili 12 eura samo da vlasnik ne ode u minus.

A kad dođe vikend i noćna špica, nastaje pravi cirkus.

Redovi ispred fast foodova protežu se do ulice. Unutra zvone tri različita ekrana s tri različite aplikacije, telefon ne prestaje zvoniti, a radnici trče od blagajne do šanka i ručno prepisuju narudžbe. Kupci su nervozni jer čekaju u redu, dostavljači jer im kasni hrana, a radnici su na rubu snaga. Ni gostima ni osoblju više se ne da živjeti u tom kaosu.

A zamislite drugi scenarij: naručite hranu iz svog omiljenog lokala, oni vam daju normalnu cijenu ili popust jer ne plaćaju visoke provizije platformama, hrana stigne na vrijeme bez dodatnih naknada, a vi zadovoljni. Moguće je.

Kad tehnologija preuzme kaos u svoje ruke

Upravo iz dišpeta i želje da se stvari vrate u normalu, ekipa splitskog startupa EasyLazy osmislila je praktično rješenje za ugostitelje i njihove goste.

Njihova priča počela je tamo gdje je ljeti najvruće – na dalmatinskim plažama od Bola i Makarske pa sve do velikih kompleksa kao što je Zaton Holiday Resort. Tamo su lansirali sustav putem kojeg gosti sa ležaljke, ili iz svoje hotelske sobe, naručuju piće i hranu preko QR koda. No, kako je splitski tim navikao rješavati konkretne terenske probleme, ubrzo su shvatili da je njihov sustav puno više od "aplikacije za plažu".

Razvili su modularnu platformu koja se danas prilagođava doslovno svakom biznisu, a njihov modul za fast foodove i pizzerije donosi priželjkivano olakšanje u svakodnevnom radu.

Nema skidanja aplikacija, nema ugovora, nema ručnog prepisivanja

Sustav EasyLazy omogućava fast foodu ili restoranu da u roku od samo 24 sata pokrene vlastitu online prodaju, bez izrade skupih web stranica i bez davanja postotaka drugima.

A kako to izgleda u praksi?

Za kupce: Nema nikakvog skidanja novih aplikacija, registracija i zaboravljenih lozinki. Otvori se link, naruči u dva klika, unese lokacija i prati gdje je hrana.

Za osoblje i dostavljače: Nema više kaosa i pet raznih ekrana. Sve stiže na jedan jedini prijenosni uređaj koji je ujedno i ugostiteljska blagajna. Osoblje i dostavljači u aplikaciji odmah vide narudžbu, nema ručnog prepisivanja brojeva i kucanja na fiksnoj blagajni. Račun se izda na licu mjesta u sekundi.

Čak je i skladište pametno – kako se izda burger ili pizza, sustav sam skida normative sa zaliha pa vlasnik na kraju dana ne mora s kalkulatorom brojati peciva i sir do tri sata ujutro.

Vrijeme je za 'Easy mod'

Za sve vlasnike fast foodova, pizzerija ili restorana kojima je dosta gledanja kako im provizije jedu trud i rad, vrijeme je za prebacivanje na Easy mod. Paketi kreću već od 26 eura mjesečno, bez ikakvih ugovornih obveza i skrivenih troškova.

Svi zainteresirani mogu se javiti EasyLazy timu na e-mail info@easylazy.hr, posjetiti službenu stranicu www.easylazy.hr ili im poslati izravnu poruku na Facebooku i Instagramu te zatražiti besplatni demo. Osoblje, a i gosti, bit će im zahvalni.