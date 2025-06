Zašto motoristi masovno ginu u posljednje vrijeme? BMW Moto Klub Dalmacija u petak organizira stručni skup o sigurnosti motociklista

BMW Moto Klub Dalmacija, sinonim za moto strast i zajedništvo na dva kotača, ovoga vikenda obilježava svoj 16. rođendan. Više od 210 članova iz svih krajeva Hrvatske, tisuće prijeđenih kilometara, humanitarne akcije, predavanja, utrke i rallyji – sve to dio je bogate priče o klubu koji je daleko više od običnog okupljanja zaljubljenika u motore.

„Motociklizam nas povezuje, ali zajedništvo nas oblikuje. Klub nije samo vožnja – to je odgovornost, edukacija, humanost i ljubav prema slobodi“, poručuje predsjednik kluba Željan Rakela, poznat i kao motoavanturist koji je proputovao kontinente, od Route 66 do planinskih cesta Maroka i pješčanih prostranstava Tunisa.

Sigurna vožnja kao temeljna vrijednost

Rođendanska proslava započinje u petak, 13. lipnja (12:30 – 14:30), stručnim skupom o sigurnosti motociklista, koji se održava na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. U suradnji s nizom partnera – od Cemexa do splitske policije – raspravljat će se o rizicima, prevenciji i edukaciji mladih vozača. "Naš cilj nije samo voziti, nego i mijenjati percepciju motociklista u društvu", ističu organizatori.

Večernje druženje u Plan B PUB-u (20 h) označit će početak slavljeničkog vikenda – uz domaću atmosferu, glazbu i razmjenu iskustava članova koji su za sobom ostavili više od običnih tragova na asfaltu.

Panoramska vožnja Dalmacijom

Subota, 14. lipnja, rezervirana je za ono što najbolje znaju – vožnju! Kolona će krenuti iz Splita prema Klisu, gdje će se okupljeni zadržati na zajedničkom fotografiranju, a zatim nastaviti put prema Brodarici, gdje ih čeka pravo ljetno osvježenje – kupanje, piće dobrodošlice, obilazak znamenitosti i ručak u lokalnim restoranima.

"Vožnja nas ne umara – ona nas puni. Svaka cesta je priča, svaki zavoj lekcija", kaže jedan od dugogodišnjih članova kluba, koji se ponosi i Iron Butt certifikatom – prestižnim priznanjem za ekstremne vozačke pothvate na velikim udaljenostima.

09:30 – 10:00 Tifon – Split Okupljanje i priprema za panoramsku vožnju. 10:00 – 17:00 Panoramska vožnja: Split – Klis (fotografiranje) – Brodarica – zaustavljanje uz piće dobrodošlice, kupanje, obilazak znamenitosti i ručak u više restorana s posebnim popustima za sve sudionike. 20:00 Mandrach Restaurant | Bar | Club Središnja proslava uz glazbu uživo, hranu i piće dobrodošlice!

Glazba, film i duh bratstva

Središnja svečanost održat će se u subotu navečer u restoranu Mandrach. Uz glazbu uživo, goste očekuje slavlje koje ne završava samo s večeri – već ostaje zauvijek upisano u sjećanju. Klub je do sada snimio i dokumentarni film o svojoj priči te tri autorske pjesme koje opisuju emociju života na motoru: Klub je velik, Moto man i Balkan.

Proslava 16 godina BMW Moto Kluba Dalmacija nije tek godišnjica. To je odraz jedne kulture, načina života i pogleda na svijet s kacigom na glavi i srcem u pokretu.

"BMW MK Dalmacija nije samo klub. To je obitelj. To je sloboda. To je priča koja traje", poruka je koja odzvanja u svakom susretu, svakom kilometru i svakom osmijehu na cesti.