Zašto led iz zamrzivača ima čudan okus? Ovo su četiri najčešća razloga

Nema ništa gore od hladnog pića koje pokvari led neugodnog okusa. Ako ste primijetili da kockice leda iz vašeg zamrzivača više nisu svježe, razlog se najčešće ne krije u vodi, nego u samom zamrzivaču.

Stručnjaci ističu da led vrlo lako upija mirise iz okoline, ali i da na njegov okus mogu utjecati loše održavanje ili kvarovi uređaja.

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Hrana jakog mirisa

Najčešći razlog neugodnog okusa leda su namirnice intenzivnog mirisa koje se čuvaju u zamrzivaču. Riba, morski plodovi ili nepokriveni ostaci hrane mogu ostaviti mirise koje led vrlo brzo upije.

Budući da je porozan, led djeluje poput spužve i lako preuzima mirise iz okoline. Ako hrana nije dobro zatvorena ili je došlo do oštećenja smrzavanjem, problem može biti još izraženiji.

Stručnjaci savjetuju da bacite postojeći led i ubuduće sve namirnice čuvate u dobro zatvorenim posudama ili vrećicama.

Problem sa zamrzivačem

Neugodan okus leda ponekad može biti znak da zamrzivač ne radi kako bi trebao.

Primjerice, istrošena ili oštećena brtva na vratima može propuštati topao i vlažan zrak. To dovodi do stvaranja leda, ustajalih mirisa i promjena temperature koje utječu na kvalitetu kockica.

Vrijedi provjeriti zatvaraju li se vrata dobro te ima li na brtvi pukotina ili prljavštine.

Prljav zamrzivač

Ako zamrzivač dugo nije očišćen, ostaci hrane, prolivenih tekućina i led nakupljen tijekom vremena mogu stvoriti neugodne mirise koji će završiti i u vašim kockicama leda.

Redovito čišćenje unutrašnjosti zamrzivača jedan je od najjednostavnijih načina da spriječite ovaj problem.

Neoprane posudice za led

Ako led radite u plastičnim kalupima koje godinama koristite bez pranja, i oni mogu biti uzrok lošeg okusa.

Stručnjaci preporučuju redovito pranje posudica za led te njihovu zamjenu kada se istroše ili poprime trajne mirise.

Na taj način led će ponovno biti svježeg okusa, a vaša omiljena pića neće imati neugodan miris ili okus koji dolazi iz zamrzivača.