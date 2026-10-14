Zašto jedemo i kada nismo gladni? U Splitu se održava radionica o emocionalnom prejedanju

Hrana često postaje utjeha u trenucima stresa, tuge ili umora, čak i kada ne osjećamo stvarnu glad. Kako prepoznati emocionalnu glad i razviti zdraviji odnos prema hrani, Splićani će moći doznati na radionici koja se održava ovog četvrtka.

Klub žena liječenih na dojci Split organizira u četvrtak, 15. listopada 2026. godine, s početkom u 18 sati, radionicu pod nazivom „Emocije na tanjuru – zašto jedemo kada nismo gladni”. Radionica će se održati u Središnjici Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu.

Riječ je o temi s kojom se mnogi mogu poistovjetiti, osobito osobe koje su prošle zahtjevna životna i zdravstvena iskustva.

Kada hrana postane utjeha

Nakon onkološkog liječenja hrana nerijetko postaje način suočavanja sa strahom, umorom ili tugom. Međutim, emocionalno prejedanje može dovesti do osjećaja krivnje, nezadovoljstva i gubitka kontrole.

Upravo zato cilj radionice nije nametanje strogih pravila prehrane, nego razumijevanje vlastitih emocija i prehrambenih navika.

Kako razlikovati fizičku od emocionalne gladi?

Radionicu će voditi Mirna Pleština, magistrica nutricionizma, i Marija Dadić, psihologinja, koje će sudionicima pomoći da nauče prepoznati razliku između fizičke i emocionalne gladi.

Kroz praktične vježbe svjesnog jedenja sudionici će imati priliku upoznati tehnike koje mogu pomoći u izgradnji mirnijeg i nježnijeg odnosa prema hrani.

Naglasak će biti na razumijevanju vlastitih potreba, bez zabrana, vaganja i osuđivanja, uz jednostavne alate primjenjive u svakodnevnom životu.

Iz Kluba žena liječenih na dojci Split pozivaju zainteresirane da im se pridruže u četvrtak u 18 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića.