Zašto je USKOK bio u HNS-u?

USKOK je pokrenuo istragu u Hrvatskom nogometnom savezu. Uskokovi istražitelji su u HNS-u tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima.

Index neslužbeno doznaje da se istražuju nezakonite isplate provizija ljudima u HNS-u za velike sponzorske ugovore za koje su si pripisali zasluge.

Navodno se radi o čelnim ljudima saveza.

HNS Uskoku "zanimljiv" već neko vrijeme

Da se Uskok zainteresirao i za HNS poznato je već neko vrijeme, čak i prije Svjetskog nogometnog prvenstva koje je održano početkom ovog ljeta.

Informacije su se pojavile kada je krenula serija prijava za razne sportske saveze, nakon uhićenja u skijaškom savezu, te s tim povezane istrage u Hrvatskom olimpijskom odboru.

Danas su se oglasili i iz samog HNS-a. "Povodom velikog broja medijskih upita i napisa o navodnom današnjem "upadu istražitelja" u Hrvatski nogometni savez, želimo pojasniti kako takvi navodi ne odgovaraju činjeničnom stanju.

Predstavnici nadležnih tijela zatražili su prije nekoliko mjeseci dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza, u okviru provjera koje su provodili i u drugim nacionalnim sportskim savezima, nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza.

Savez: Nije bilo upada

HNS pozdravlja aktivnosti nadležnih institucija usmjerene na provjeru zakonitosti poslovanja sportskih organizacija kako bi se otklonile eventualne sumnje i zaštitio integritet hrvatskog sporta. Hrvatski nogometni savez tada je nadležnim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju te im je, kao i uvijek, u potpunosti na raspolaganju. Danas je od HNS-a putem dopisa zatražena dodatna dokumentacija.

Naglašavamo, danas nije bilo nikakvog „upada“ odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez. Za sve detalje o samim provjerama upućujemo na nadležna državna tijela", priopćili su iz Saveza.

Podsjetimo, niz afera u hrvatskom sportu započeo je kada je na graničnom prijelazu kod djelatnika Hrvatskog skijaškog saveza pronađeno više od 100.000 eura u gotovini.

USKOK je nakon toga pokrenuo postupak protiv dugogodišnjeg direktora saveza Vedrana Pavleka i nekoliko njegovih suradnika, tereteći ih za organizirani kriminal, izvlačenje novca iz saveza i pranje više od 12 milijuna eura putem mreže inozemnih tvrtki.

Niz istraga u sportu započeo sa skijaškim savezom

Izuzeta dokumentacija i evidencije o gotovinskim isplatama doveli su istražitelje i do Hrvatskog olimpijskog odbora. U sklopu te grane istrage, tijekom ljeta je uhićen direktor Ureda olimpijskog programa Damir Šegota. Određen mu je istražni zatvor zbog sumnje da je zlouporabio položaj odobravanjem isplata za fiktivne usluge te namještanjem poslova unaprijed odabranim pravnim osobama. Pretrage u prostorijama HOO-a obuhvatile su i dokumentaciju koja se odnosi na više članova uprave.

Paralelno s kaznenim postupcima, analize poslovanja HOO-a te nekolicine sportskih saveza ukazale su na sustavno kršenje Zakona o javnoj nabavi. Primijećena je praksa rascjepkavanja računa za organizaciju događaja i svečanosti na iznose ispod zakonskog praga, čime se omogućavalo izravno ugovaranje s istim dobavljačima bez provedbe javnih natječaja.