Zašto je svi zovu Kate Middleton? Njezino pravo ime i titula malo su kompliciraniji

Kate Middleton jedno je od najprepoznatljivijih imena na svijetu. Postoji samo jedan problem – žena koju već više od dva desetljeća tako zovu u medijima danas se u službenom kraljevskom životu ne predstavlja tim imenom, piše tportal.

Pa je li ona Kate Middleton, Catherine, princeza Kate ili princeza od Walesa?

Pitanje se ponovno otvorilo zahvaljujući Kylie Kelce, supruzi bivše NFL zvijezde Jasona Kelcea. Nakon što je nedavno javno pozvala Kate u svoj podcast i oslovila je kao 'Princess Kate, Duchess of Cambridge', naknadno se vratila na temu i ispričala zbog pogrešnog oslovljavanja.

'Princess Catherine ili princeza od Walesa, ispričavam se. Od sada ću to odmah ispraviti', rekla je Kelce.

No cijela priča otvara puno zanimljivije pitanje: zašto je gotovo cijeli svijet još uvijek zove Kate Middleton?

Rođena je kao Catherine, ne Kate

Za početak, njezino puno ime je Catherine Elizabeth Middleton.

Službena stranica britanske kraljevske obitelji navodi upravo to ime te bilježi da je Catherine Elizabeth Middleton rođena 9. siječnja 1982. u Readingu kao najstarije dijete Michaela i Carole Middleton.

Kate je, dakle, skraćeni i neformalni oblik njezina imena Catherine.

I upravo je pod tim kraćim imenom postala globalno poznata puno prije nego što je postala članica kraljevske obitelji.

Kada je početkom 2000-ih njezina veza s princom Williamom počela privlačiti pozornost britanskih tabloida, mediji su je jednostavno prozvali Kate Middleton. Ime se toliko uvriježilo da ga svjetski mediji i internetske tražilice koriste i danas. People, primjerice, otvoreno navodi da ga zadržava u naslovima i prvim referencama zbog jasnoće i zato što je čitatelji upravo pod tim imenom najčešće traže. Zanimljivo je da je pokušaj povratka formalnijem imenu navodno počeo još prije zaruka s Williamom.

Prema kraljevskom biografu Robertu Jobsonu, Catherine je 2008., dvije godine prije zaruka, navodno poslala e-mail bliskim prijateljima u kojem ih je zamolila da je ubuduće zovu Catherine umjesto Kate.

Nije poznato je li to bila isključivo osobna preferencija ili priprema za formalniju buduću ulogu u kraljevskoj obitelji. U tom trenutku, međutim, 'Kate Middleton' već je bilo ime pod kojim ju je poznavao velik dio svijeta.

Što se dogodilo s prezimenom Middleton nakon vjenčanja?

Tu priča postaje malo kompliciranija. Catherine se 29. travnja 2011. udala za princa Williama u Westminsterskoj opatiji i postala članica britanske kraljevske obitelji. William i Catherine tada su postali vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea.

No kod visokopozicioniranih članova britanske kraljevske obitelji prezime često jednostavno nije potrebno u svakodnevnoj službenoj uporabi.

Službena stranica kraljevske obitelji objašnjava da članovi s titulom princa ili princeze i oslovljavanjem HRH uglavnom uopće ne trebaju koristiti prezime. Kraljevska kuća nosi ime Windsor, dok potomci kraljice Elizabete II. i princa Philipa u okolnostima u kojima im prezime jest potrebno mogu koristiti Mountbatten-Windsor, uz posebnosti koje proizlaze iz titula.

Zato nije sasvim precizno reći da se Catherine danas jednostavno 'preziva Windsor' ili 'Mountbatten-Windsor'. U njezinoj službenoj ulozi prezime u pravilu uopće nije dio načina na koji se predstavlja.

Najveća promjena stigla je nakon smrti kraljice Elizabete II. u rujnu 2022.

Kralj Charles III. objavio je da njegov najstariji sin William postaje princ od Walesa, a Catherine je time postala princeza od Walesa. Službena kraljevska stranica danas je navodi jednostavno kao The Princess of Wales.

Njezina puna titula u uobičajenoj se uporabi navodi kao Catherine, Princess of Wales.

Zato je upravo 'princeza od Walesa' najsigurniji oblik kada govorimo o njezinoj službenoj ulozi.

A što je s 'princezom Kate'?

Tu dolazimo do još jedne zanimljive nijanse.

'Princess Kate' vrlo je raširen medijski i razgovorni naziv, ali nije njezin formalni stil oslovljavanja. Službena kraljevska komunikacija koristi Catherine i The Princess of Wales.

Zato je Kylie Kelce nakon svog prvog poziva zaključila da bi trebala koristiti 'Princess Catherine' ili 'The Princess of Wales'.

No ni ovdje ne bih otišla toliko daleko da svakoga tko kaže 'princeza Kate' proglasimo nekulturnim. Izraz je toliko raširen da ga koriste i etablirani britanski i američki mediji. Riječ je prije svega o razlici između popularnog i formalnog načina oslovljavanja.

Zašto će onda vjerojatno zauvijek ostati Kate Middleton?

Zato što je pod tim imenom javnost upoznala Catherine mnogo prije kraljevskih titula. Bila je Kate Middleton dok je bila Williamova djevojka, zatim njegova zaručnica, a milijuni ljudi pratili su upravo 'Kate Middleton' na kraljevskom vjenčanju 2011. Više od dva desetljeća medijske uporabe učinilo je svoje.

Čak i danas, kada službena stranica monarhije jasno govori o Catherine, princezi od Walesa, 'Kate Middleton' ostaje praktičan način na koji je velik dio publike prepoznaje i traži na internetu.

Zato zapravo postoje dva paralelna odgovora. U službenom kraljevskom svijetu ona je Catherine, princeza od Walesa. U popularnoj kulturi teško da će ikada prestati biti Kate Middleton.