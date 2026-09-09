Zašto je pomfrit iz restorana ukusniji nego onaj koji radimo kod kuće?

Jedno prženje teško može istodobno skuhati krumpir iznutra i napraviti savršeno hrskavu koricu. Zato se pomfrit najprije prži na oko 160 °C, sedam do osam minuta.

U ovoj fazi ne treba dobiti boju. Cilj je da se krumpir termički obradi iznutra. Nakon toga izvadi se iz ulja i ostavi da se hladi najmanje 15 minuta.

Drugo prženje odvija se na višoj temperaturi, oko 190 °C, i traje svega dvije do tri minute. Tada se stvara zlatna i hrskava korica, dok unutrašnjost ostaje mekana, piše N1 BiH.

U restoranima se prvi dio postupka često napravi unaprijed, a drugo prženje tek nakon narudžbe gosta.

Tri detalja koja čine razliku

Prije prvog prženja narezani krumpir dobro je namakati u hladnoj vodi oko 20 minuta. Tako se uklanja višak škroba s površine, što pomaže stvaranju hrskave korice.

Nakon toga krumpir treba potpuno osušiti. Voda na površini snižava temperaturu ulja i otežava stvaranje korice.

Važno je i da se u ulje ne stavlja prevelika količina krumpira odjednom. Previše krumpira naglo snizi temperaturu ulja pa će ga krumpir početi upijati umjesto da se pravilno prži.

Dakle, za restoranski pomfrit kod kuće ključ je jednostavan: dobro namočiti i osušiti krumpir, prvo ga ispržiti na nižoj temperaturi, ohladiti, a zatim kratko dovršiti na visokoj temperaturi.