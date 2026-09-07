Zašto je ovaj egzotični cvijet sve traženiji u vrtovima? Iza "gospara" krije se priča koja se prenosi generacijama

Justicia carnea, u Dubrovniku poznata kao “dubrovački gospar”, raskošan je zimzeleni grm velikih ružičastih cvatova koji podsjećaju na egzotične perjanice. Pradomovina mu je Brazil, zbog čega ga u svijetu nazivaju i Brazilian plume, flamingo flower, jacobinia ili justicia.

Kako je egzotična biljka postala dubrovački „gospar“?

Kako je ovaj cvijet dobio svoje dubrovačko ime, danas više nitko ne zna sa sigurnošću, no objašnjenja koja se prenose gotovo su jednako slikovita kao i sam cvijet. Dubrovčani riječju gospar tradicionalno nazivaju otmjenog i uglađenog gospodina, a upravo takav dojam ostavlja i ova biljka — elegantna, profinjena i nenametljivo raskošna. Njezina intenzivna ružičasta boja posebno se ističe uz dubrovački kamen, stare tarace i mediteranske đardine.

Kažu da su biljku u Dubrovnik davnih godina donijeli pomorci i kapetani s putovanja po Južnoj Americi. S vremenom je postala neizostavan dio vrtova dubrovačkih ljetnikovaca. U dubrovačkom kraju dubrovački gospar danas ima gotovo kultni status i često se povezuje sa starim vrtovima, sjenovitim verandama i mirisom ljeta uz more.

Posebnost zbog koje ga je teško ne primijetiti

Njegova cvatnja posebno je zanimljiva. Pupovi se pojavljuju iz zelene, češeraste cvatne forme na vrhu biljke, iz koje se razvijaju raskošni ružičasti cvjetovi. Nakon otprilike dva tjedna cvatnje, cvjetovi otpadaju, ali zelena struktura ostaje kao dekorativan, gotovo skulpturalan detalj biljke. Upravo zbog tih zelenih “šišarki” zaljubila sam se u gospara.

Za ljubitelje vrtlarstva dobra je vijest da je dubrovački gospar vrlo zahvalna biljka za uzgoj. Nije sklon bolestima, a izbjegava ga i većina biljnih nametnika. Najviše voli polusjenu i redovito zalijevanje, osobito orošavanje lišća tijekom toplih ljetnih dana. Držim polijevaču u blizini i svako jutro orosim gospara dok čekam da voda za kavu provrije.

Predvečer, kad ružičasti cvatovi potamne uz kamene zidove i zvuk cvrčaka, jasno je zašto je gospar ostao dubrovački cvijet.

I nije teško razumjeti zašto mu popularnost posljednjih godina ponovno raste i izvan Dubrovnika.

„Nekako ga baš volim“

Svojeg sam gospara dobila u splitskom susjedstvu jer sam na putu do plaže svaki dan gledala tu raskošnu i otmjenu biljku. Nakon što sam saznala kako se zove, zamolila sam vlasnicu za reznicu koja se lako zakorijeni. Gospar mi sada krasi sjenoviti sjeverni dio vrta.

Nekako ga baš volim. Slaba sam na fine gospare i fine manire, što ćeš… mogu biti i antivrtlari — opraštam im ako ih krase dobri maniri.