Zašto je Knin zastao točno u 9:43?

Točno u 9:43 sati Knin je na trenutak zastao. Zazvonila su zvona sa svih gradskih crkava, označivši jedan od najsnažnijih i najsimboličnijih trenutaka moderne hrvatske povijesti – podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi 5. kolovoza 1995. godine.

Upravo u to vrijeme, prije 31 godinu, pripadnici 9. gardijske brigade "Pume" podigli su hrvatsku trobojnicu na tvrđavi iznad Knina. Taj je čin označio oslobođenje Knina nakon četverogodišnje okupacije te postao simbol pobjede u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja i prekretnica koja je najavila završetak Domovinskog rata.

I ove godine zvuk crkvenih zvona označio je početak jednog od najemotivnijih dijelova središnje proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice Oluje. Istodobno je na Kninskoj tvrđavi ponovno svečano podignuta hrvatska zastava, uz izvođenje državne himne i odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima.

Na stadionu NK Dinara, gdje se održava središnja svečanost, brojni okupljeni u tišini su ispratili taj simbolični trenutak. U nastavku programa pročitana su imena 245 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, čime je još jednom odana počast onima koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske.

Iako je od podizanja zastave prošlo više od tri desetljeća, 9:43 i danas ostaje vrijeme koje u Kninu ima posebno značenje – trenutak kada se grad prisjeća dana koji je zauvijek promijenio njegovu, ali i hrvatsku povijest.