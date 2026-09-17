Zašto Ivošević ne želi napustiti Banovinu? Još uvijek se tamo nalazi: Dobili smo odgovor iz Grada Splita

Bojan Ivošević, nezavisni vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Splita, i dalje se nalazi u Banovini, gdje od jutarnjih sati čeka rasplet priče oko angažmana ekrana za događaj na kojem je gradonačelnik Tomislav Šuta obilježio prvu godinu mandata.

Iako je Grad Split u međuvremenu dostavio dodatno pojašnjenje i dokumentaciju vezanu uz posao, Ivošević zasad nije napustio zgradu gradske uprave. Ranije je za Dalmaciju Danas poručio kako želi konkretan odgovor i dokaz o tome tko je i na koji način kontaktirao tvrtku M.P. Broadcast d.o.o. za angažman ekrana na događaju održanom 9. lipnja.

Grad: "Ponuditelja je telefonski kontaktirala Ružica Đonlić"

Nakon našeg upita stigao je odgovor Grada Splita. Iz Banovine navode kako su odgovori na sva postavljena pitanja vijećnika Bojana Ivoševića dostavljeni u zakonskom roku.

Na njegov naknadni zahtjev, kažu, u četvrtak je dostavljeno i dodatno pojašnjenje. "Ponuditelja je telefonskim putem kontaktirala pročelnica Kabineta gradonačelnika Ružica Đonlić, nakon čega je 28. svibnja zaprimljena ponuda putem e-maila", odgovorili su iz Grada. Prema pojašnjenju koje je dostavljeno Ivoševiću, nakon telefonskog kontakta proveden je postupak izravnog ugovaranja, prikupljena je jedna ponuda te je izdana narudžbenica odabranom gospodarskom subjektu.

Grad: "Dokaz telefonskog poziva nije bio obvezan"

Jedno od ključnih pitanja koje je Ivošević postavljao odnosilo se upravo na dokaz da je kontakt s tvrtkom doista ostvaren na način kako to tvrdi gradska uprava.

Iz Grada odgovaraju da takav dokaz nisu bili dužni izrađivati. "Sukladno članku 8. tada važećeg Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave nije postojala obveza dokumentiranja telefonskog kontakta snimkom zaslona, ispisom poziva ili drugim dokazom", navela je pročelnica Ružica Đonlić. Dakle, Grad je sada precizirao da je upravo Đonlić telefonski kontaktirala ponuditelja, no zaseban dokaz samog telefonskog poziva nije dostavljen, uz obrazloženje da njegovo dokumentiranje prema tada važećim pravilima nije bilo obvezno.

Ponuda od 5.000 eura stigla 28. svibnja

Grad je Dalmaciji Danas dostavio i dokumentaciju vezanu uz nabavu. Ponuda tvrtke M.P. Broadcast nosi datum 28. svibnja 2026. godine u 16 sati, a odnosila se na najam opreme za događaj održan 9. lipnja u Tehnološkom parku. U ponudi su navedeni LED zaslon, procesor NovaStar VX2000PRO i pripadajuća konstrukcija. Cijena usluge iznosila je 4.000 eura bez PDV-a, odnosno 5.000 eura s PDV-om. Dostavljena je i preslika e-maila kojim je ponuda poslana Ružici Đonlić. U poruci se navodi da se u privitku dostavlja ponuda za tehničku video podršku za događaj 9. lipnja u Tehnološkom parku.

Iz narudžbenice Grada Splita vidljivo je da je izdana 9. lipnja 2026. godine, dakle na dan održavanja događaja.

Kao predmet nabave naveden je najam opreme za događaj u Tehnološkom parku, a vrijednost iznosi 4.000 eura bez PDV-a odnosno 5.000 eura s PDV-om. Na dokumentu je kao ovjeravatelj naveden gradonačelnik Tomislav Šuta. Ponuda, s druge strane, nosi datum 28. svibnja i u njoj je naznačen rok valjanosti od dva dana, dok je narudžbenica izdana 9. lipnja.

Ivošević još nije napustio Banovinu

Ivošević je ranije za Dalmaciju Danas tvrdio da već 19 dana pokušava dobiti precizan odgovor na pitanje tko je, kada i na koji način kontaktirao tvrtku te je zbog toga u četvrtak odlučio ostati u atriju Banovine. Posebno je inzistirao na dokazu telefonskog kontakta, a ranije nam je kazao kako će, ako mu ne bude dokazano tko je i kako kontaktirao ponuditelja, u petak u 9 sati održati konferenciju za medije.

Kako nam je otkrio, ta će se konferencija za medije održati sutra, a on do daljnjega ostaje u atriju Banovine, ne pije vodu niti jede hranu.