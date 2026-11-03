"Zaštitimo štitnjaču": Uglešić poliklinika i dr. Tafra donose 50 posto popusta na pregled štitnjače

Umor koji ne prolazi ni nakon odmora, promjene tjelesne težine i slabije podnošenje hladnoće lako pripisujemo užurbanom životu. Ipak, iza takvih tegoba ponekad se kriju poremećaji rada štitnjače. Simptome koji traju važno je provjeriti s liječnikom jer sami po sebi nisu dovoljni za postavljanje dijagnoze. Upravo zato Uglešić poliklinika i na novoj adresi, u sklopu Uglešić Health & Care Centra u Dugopolju, nastavlja tradiciju akcija posvećenih zdravlju. Ovogodišnja akcija "Zaštitimo štitnjaču" poziv je ženama i muškarcima da odvoje vrijeme za sebe i svoje zdravlje.

Mala žlijezda s velikom ulogom

Štitnjača je žlijezda smještena na prednjoj strani vrata, a njezini hormoni sudjeluju u regulaciji metabolizma i rada brojnih organa. Promjene u njezinu radu mogu se odraziti na energiju, tjelesnu težinu, raspoloženje i svakodnevno funkcioniranje. Smanjeni rad štitnjače može biti praćen umorom, porastom tjelesne težine, suhom kožom i osjetljivošću na hladnoću. Kod žena se mogu pojaviti i obilnije ili nepravilne menstruacije. Tegobe se često razvijaju postupno, pa ih osoba neko vrijeme može smatrati uobičajenim dijelom svakodnevice.

Štitnjača zaslužuje pažnju i žena i muškaraca

Iako su pojedini poremećaji štitnjače, poput hipotireoze, češći kod žena, oni se javljaju i kod muškaraca. Zato dugotrajan umor i neobjašnjive tjelesne promjene zaslužuju liječničku procjenu bez obzira na spol. Briga o štitnjači podrazumijeva prepoznavanje tegoba, razgovor o obiteljskoj povijesti bolesti i pregled prema liječničkoj procjeni. Cilj je razumjeti promjene koje se događaju u tijelu te, kada je potrebno, pravodobno započeti praćenje ili liječenje.

Poznati liječnik i nastavak dugogodišnje suradnje

Akciju provodi doc. dr. sc. Robert Tafra, dr. med., specijalist otorinolaringologije s kirurgijom glave i vrata te subspecijalist audiologije. Njegovo uže područje interesa obuhvaća dijagnostiku i liječenje bolesti štitnjače te poremećaja sluha i ravnoteže. Docent je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Pacijentima Uglešić poliklinike već dobro poznat, dr. Tafra sudjeluje i u nastavku tradicionalne akcije na novoj lokaciji. Za mnoge koji su kod njega već dolazili, to je prilika da brigu o štitnjači nastave uz poznatog liječnika, a za nove pacijente mogućnost da dobiju stručnu procjenu i jasne smjernice za daljnje postupanje.

Tradicionalna akcija brige, sada u Dugopolju

Preseljenjem u novi prostor Uglešić poliklinika nastavlja akcije kojima građanima želi približiti zdravstvenu skrb i potaknuti ih da svoje tegobe ne ostavljaju za poslije. U sklopu akcije "Zaštitimo štitnjaču", od 24. studenoga do 24. prosinca 2026., pregled štitnjače kod doc. dr. sc. Roberta Tafre dostupan je po cijeni od 50 eura uz popust od 50 posto u odnosu na redovnu cijenu od 100 eura.

Mjesto pregleda: Uglešić poliklinika, Uglešić Health & Care Centar, Dugopolje Informacije i rezervacije termina: 098 343 940 Više informacija: www.uglesichealthandcare.hr Nova lokacija, ista briga. Zaštitimo štitnjaču.