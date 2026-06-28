Zaspala je samo sat vremena na suncu, a sada se bori za život

Starija žena iz Sjedinjenih Američkih Država bori se za život s teškim opeklinama i zatajenjem organa nakon što je provela samo sat vremena spavajući na suncu. Početkom lipnja, 82-godišnja Betty-Lou Summer otišla je na lokalni bazen u svojem naselju u San Tan Valleyju, nedaleko od Phoenixa u Arizoni, kako bi se osunčala. Sjela je na metalnu stolicu i pod jakim suncem utonula u san, ne sluteći da se opuštajuće poslijepodne pretvara u noćnu moru, piše LADBible. Ljeta u južnoj Arizoni poznata su po ekstremno visokim temperaturama, a na dan nesreće živa u termometru popela se na više od 40 stupnjeva Celzijevih, stvarajući opasne uvjete za boravak na otvorenom bez odgovarajuće zaštite i opreza.

Nakon otprilike sat vremena, drugi posjetitelji bazena primijetili su da Betty-Lou ne reagira i da nešto nije u redu. Odmah su pozvali hitnu pomoć, a dok su čekali dolazak liječnika, pokušali su joj pomoći. Prekrili su je mokrim ručnicima kako bi joj snizili tjelesnu temperaturu i premjestili su je u hladovinu. Njezina kći, Michelle Gabbert, kasnije je objasnila što se dogodilo. "Otišla je na sunčanje, legla, zaspala, onako, samo zadrijemala, a onda je prestala reagirati na pozive", ispričala je Gabbert, koja je po struci liječnica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kada su liječnici stigli, Betty-Lou je hitno prevezena u obližnju bolnicu, gdje je njezino stanje ocijenjeno kao kritično. Nedavno umirovljena 82-godišnjakinja pretrpjela je težak toplinski udar, zatajenje više organa i stravične opekline koje su prekrivale oko 30 posto njezina tijela. "Imala je opekline po cijelom tijelu, mjehure", objasnila je njezina kći. Dodala je kako je majka morala biti intubirana. "Upala je u hipovolemijski šok, a bubrezi su joj počeli otkazivati, što se i događa kod toplinskog udara." Liječnici su je odmah priključili na respirator i dijalizu kako bi pružili podršku njezinim organima koji su bili pred potpunim kolapsom.

Međutim, njezine ozljede nisu bile uzrokovane samo sunčevim zrakama. Vruća metalna stolica na kojoj je spavala dodatno je pogoršala stanje, doslovno joj sprživši kožu na mjestima gdje ju je dodirivala. "Vrh malog prsta, koji je dodirivao metalnu stolicu, potpuno je nestao. Cijeli vrh prsta ga više nije bilo. Svaki dio tijela koji je dotaknuo metal na stolici bio je potpuno spržen", dodala je Gabbert u potresnoj ispovijesti. U jednom od intervjua opisala je dubinu ozljeda rekavši kako je "cijeli prednji dio njezina tijela, sve do mišića i kosti, spaljen". Betty-Lou je od tada prošla brojne operacije uklanjanja mrtvog i oštećenog tkiva, a liječnici se i dalje bore za njezin život.

Slučaj Betty-Lou Summer tragično ilustrira povećani rizik od bolesti povezanih s vrućinom kod starijih osoba. Kako starimo, tijelo gubi sposobnost učinkovitog reguliranja temperature i znojenja, što ga čini osjetljivijim na ekstremne vrućine. Dodatni faktori rizika su kronične bolesti i lijekovi koji mogu utjecati na sposobnost organizma da se nosi s visokim temperaturama. Njezina obitelj nada se da će ova priča poslužiti kao snažno upozorenje svima o važnosti korištenja odgovarajuće zaštite pri boravku na otvorenom, ali i kao podsjetnik na smrtonosne opasnosti opeklina od sunca i toplinskog udara, koji mogu nastupiti iznenada i bez jasnih ranih simptoma. Stručnjaci naglašavaju da je ključno prepoznati znakove toplinskog udara, koji uključuju visoku tjelesnu temperaturu (40°C ili višu), promjene u mentalnom stanju poput zbunjenosti ili dezorijentacije, vruću, crvenu i suhu kožu, ubrzan puls te glavobolju, vrtoglavicu i mučninu, piše LADBible.

Ova nesreća dogodila se tijekom opasnog toplinskog vala koji je zahvatio Arizonu, s temperaturama koje su redovito prelazile 43 stupnja Celzijeva, a Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenja na ekstremne vrućine za veći dio države. Arizona se suočava s ozbiljnim i rastućim problemom smrtnosti povezane s vrućinom. U okrugu Maricopa, gdje se nalazi Phoenix, 2023. godine zabilježeno je 645 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom, što je porast od čak 52 posto u odnosu na prethodnu godinu, prema izvještaju stranih medija.