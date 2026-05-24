'Zaradio' paprenu kaznu: Vozio moped bez kacige, vozačke, prometne i osiguranja

U subotu, 23. svibnja u 11 sati u Pakoštanima u Ulici kraljice Jelene policijski službenici Policijske postaje Biograd zaustavili su moped zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 46-godišnjak bez korištenja zaštitne kacige.

Daljnjom kontrolom vozača i vozila utvrđeno je da 46-godišnjak upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom, odnosno prije položenog vozačkog ispita te da je vozilu isteklo važenja prometne dozvole i važenje police obveznog osiguranja.

Vozač je isključen iz prometa.

Nakon prekršajne obrade, zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu izdan mu je prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 2.370,00 eura.