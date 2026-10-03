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Zara šokirala dječjim kostimom koji nalikuje uniformi iz koncentracijskog logora

Zara povukla dječji kostim

Modni lanac Zara našao se na meti kritika zbog dječjeg kostima za Noć vještica, nakon što su pojedinci upozorili da njegov dizajn podsjeća na odjeću zatvorenika u nacističkim koncentracijskim logorima. Kompanija je nakon reakcija proizvod povukla iz prodaje.

Riječ je o kompletu koji se sastojao od sakoa i hlača s okomitim plavo-bijelim prugama. Odjeća je namjerno imala iznošen izgled, a na njoj su se nalazili i detalji koji su podsjećali na bodljikavu žicu te oznake na rukavima nalik zatvorskim brojevima.

Među onima koji su javno reagirali bio je izraelski novinar Dov Gil-Har.

„Španjolski modni lanac Zara šokira svoje kupce u Europi još jednom od svojih užasavajućih ideja: kostimom u stilu nacističkih koncentracijskih logora“, napisao je na društvenoj mreži X.

Sporni proizvod nakon kritika uklonjen je iz Zarine internetske trgovine, a iz kompanije su se oglasili zbog cijelog slučaja.

„Zara Home žali zbog nesporazuma koji je mogao izazvati ovaj dječji kostim za Noć vještica. Više nije dostupan ni u našim trgovinama ni na internetu“, poručili su iz ureda za odnose s javnošću.

Na pitanje kako je proizvod takvog dizajna prošao interne provjere prije nego što se našao u prodaji, iz kompanije nisu odgovorili.

Zari ovo nije prvi put da se suočava s kritikama zbog dizajna koji su izazvali asocijacije na nacističku simboliku.

Još 2014. godine iz prodaje je povučena dječja majica s plavo-bijelim prugama i žutom šestokrakom zvijezdom na prsima. Dizajn je izazvao kritike zbog sličnosti s oznakama koje su Židovi bili prisiljeni nositi za vrijeme nacističkog režima.

Kontroverze je bilo i 2007. godine, kada se u Zarinoj ponudi našla platnena torba na kojoj su se, uz cvjetne motive, nalazile i svastike.

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