Žar cigarete izazvao požar u Milni: Poljakinja kažnjena zbog neopreznog pušenja

Požar koji je na Veliku Gospu izbio u Milni izazvan je nepažnjom, a policija je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja prekršajno kaznila 34-godišnju državljanku Poljske.

Dojava o požaru zaprimljena je u subotu, 15. kolovoza, oko 15.10 sati. Vatra je zahvatila nisko raslinje i makiju te opožarila površinu od približno 200 četvornih metara.

Požar je brzo stavljen pod nadzor i ugašen pa nije bilo opasnosti za ljude ni imovinu. Građani koji su se nalazili u blizini uočili su ženu za koju su posumnjali da je nepažnjom izazvala požar.

Policijski službenici potom su proveli kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjom Poljakinjom.

Prema rezultatima istrage, postoji osnovana sumnja da je požar izazvao žar njezine cigarete, koji je zapalio suhe borove iglice, nakon čega se vatra proširila na okolno raslinje.

Policija je utvrdila da je 34-godišnjakinja time počinila prekršaj iz Zakona o zaštiti od požara te je prekršajno kažnjena.