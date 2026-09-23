Zapovjednik u JNA mučio naše zarobljenike, govorio 'vodite ovu gamad i ubijte odma'. Osuđen na pet godina zatvora

Pet godina iza rešetaka za ratnog zločinca Nikolu Vuletića (56), presuda je (pravomoćna) Visokog kaznenog suda! Potvrdili su tako u Zagrebu odluku splitskog Županijskog suda, odbili pritom žalbe i tužiteljstva i obrane.

A Vuletić je osuđen prema optužnici za ratni zločin nad ratnim zarobljenicima. Kao zapovjednik jedinice vojne policije JNA te njihov istražitelj (izostavljeno je iz presude da je tada imao čin poručnika jer to nije nedvojbeno utvrđeno) ‘...naređivao je, mučio i nečovječno postupao prema zarobljenim pripadnicima rezervnog sastava MUP-a RH u prosincu 1991. godine u mjestu Gromača u Dubrovačkom primorju te u Kuparima…’

Vuletić je prema presudi izdavao zapovjedi vojnicima svoje jedinice da tuku šest zarobljenih pripadnika našeg MUP-a, što su njegovi podčinjeni revno činili, udarajući ih rukama i nogama, palicama i kundacima pušaka po tijelu i glavi, vrijeđali ih, pljuvali, prijetili da će ih zaklati. Svjedoci i zarobljeni pripadnici MUP-a čijim iskazima je sud poklonio vjeru, prepričavali su u detalje strašne stvari koje su doživjeli od zapovjednika te taktičke postrojbe Vuletića – jednom je tako u Morinju naložio da ih prebiju, govorio je ‘vodite ovu gamad i ubijte odma’, ‘sve ih treba pobiti, streljati’.

Nekoliko svjedoka je prepoznalo optuženog na fotografijama, što znači da je isključena mogućnost da se inkriminiranog događaja netko drugi predstavio njegovim imenom, smatraju na Visokom kaznenom sudu RH. Jer optuženi Vuletić, rodom iz Osijeka, s prebivalištem u Izbištu u Srbiji, suđen je cijeli postupak – u odsutnosti! Nije dostupan hrvatskom pravosuđu što zapravo znači ako se u nekom trenutku i bude našao u Hrvatskoj ili nam bude izručen, ima pravo zatražiti obnovu postupka te cijeli proces mora proći od početka, ovaj put s optuženim i fizički prisutnim u sudnici...

Inače, njegov odvjetnik se žalio na presudu po praktički svim zakonskim osnovama: bitne povrede odredbi kaznenog postupka, povrede KZ-a, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, ali i odluke o kazni! Ukratko, branitelj je tražio da se Vuletić oslobodi jer on nije počinitelj kaznenog djela jer je ‘očito riječ o zamjeni identiteta’!