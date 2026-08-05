Zapovjednik o danu kad je krenula Oluja: 'Doma sam ostavio suprugu i petero djece'

„Sve dok te sunce nebesko grije, nek ti se barjak ponosno vije...“

Tim stihovima obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu. Središnju svečanost obilježili su podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi, preleti Rafala, nastup akrobatske skupine Krila Oluje te pokazna vježba Hrvatske vojske i policije.

Za mnoge branitelje povratak u Knin svake godine budi snažne emocije.

„Doma sam za Oluju ostavio suprugu i petero djece, blizanci su imali dva mjeseca. Kao zapovjednik imao sam postrojbu o kojoj je trebalo brinuti i voditi. Kada smo krenuli znali smo da je to kraj i da o nama ovisi hoće li domovina biti zauvijek slobodna“, rekao je Slavko Jereb, ratni zapovjednik Specijalne jedinice policije PU istarske BAK, piše Net.hr.

I slobodna je zahvaljujući njima.

„Prosto rečeno naježim se, srce jače kuca, nismo ni znali da će tako brzo akcija završiti. Akcija je trajala 85 sati. Na današnji dan je puno srce uzbuđenja“, rekao je Arsen Jakovac, pripadnik Specijalne jedinice policije Ajkula.

Poseban trenutak za obitelji poginulih branitelja

Za one kojih više nema, čast podignuti hrvatsku zastavu imali su njihovi najmiliji.

„Neopisivo - to su sreća, pobjeda, ponos. Te se emocije ne daju opisati“, rekla je Gordana Galijašević, supruga poginulog hrvatskog branitelja.

„Osjećaj iznimne tuge zbog odlaska mog oca rano - imala sam tada 16 godina. S vremenom je tugu prekrio silan ponos jer je moj otac dao život za Hrvatsku i svoju obitelj“, rekla je Ivana Klarić Kukuz, kći poginulog hrvatskog branitelja.

U čast 245 poginulih i nestalih u operaciji Oluja simbolično je postrojeno 245 vojnih i policijskih kadeta.

Svaki od njih imao je svoj razlog za odabir vojnog ili policijskog poziva.

„Moj otac je na današnji dan bio ovdje i branio našu domovinu. To mi je velika čast, veliki ponos da mogu njega naslijediti“, rekla je Sara Prgić, polaznica Policijske akademije.

„U ratu su bili moj otac i stric. Išao sam ovim smjerom najviše zbog očuha jer on mi je uzor i stvarno divim mu se“, rekao je Roko Matijašić, polaznik Policijske akademije.

Rafali, Krila Oluje i pokazna vježba

Trideset i jednu godinu nakon oslobođenja Knina iznad kraljevskog grada ponovno su preletjeli Rafali.

Spektakularni prelet izvela je i akrobatska skupina Krila Oluje, dok su na stadionu Dinara policija i Hrvatska vojska izveli pokaznu vježbu s helikopterima.

„Današnji dan je najveći dan u mom životu. Ja, Rojs, Korade digli smo hrvatsku zastavu na kninsku tvrđavu, a to je bio san svakog vojnika“, rekao je umirovljeni general-bojnik Rahim Ademi.

„Skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo. Osjećaj - rat je gotov, završetak, nema više ljudskih žrtava... Hrvatska ima mir, slobodu, perspektivu“, rekao je ratni zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević, piše Net.hr.