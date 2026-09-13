Zapovjednik DVD-a Supetar: "Ljude smo ostavili u građevinama, dobro ih zatvorili i pokušali obraniti objekt zajedno s njima"

Dramatične trenutke u gašenju požara na Braču i spašavanju ljudi opisao je za HTV Nikola Martinić Dragan, zapovjednik DVD-a Supetar.

- Kad smo došli na teren, prvo smo se morali probijati kroz vatru da bi došli do objekata i iz njih ljude izvlačili van. Na kraju se najboljom pokazala taktika da ljude ostavimo u građevinama, da ih dobro zatvorimo i da pokušamo obraniti objekt zajedno s njima. Jednostavno nije bilo moguće iz te količine dima i zbog temperature izvlačiti ih van, rekao je Nikola Martinić Dragan.

S obzirom na veliku materijalnu štetu, na dosta izgorjele hortikulture i dvoje lakše ozlijeđenih ljudi, nažalost, Martinić Dragan ističe kako je s obzirom na okolnosti ovo ipak jedna dobro odrađena vatrogasna intervencija.

Veliki izazov bio je obraniti hotelsko područje, prepuno gostiju. Kazao je da je požar krenuo ravno prema hotelu.

- Nije moglo gore, ali evo, uspjeli smo tako da nitko iz hotela nije ozlijeđen, dodao je i kazao da hotel ima oštećenja, ali uglavnom oko pomoćnih građevina.

Zahvalio je svima snagama koje pomažu u gašenju požara. Bez njih bismo davno već klonuli, rekao je.