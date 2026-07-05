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Zapovjednik DVD-a Jelsa: "Bili su ugroženi i vatrogasci i vozila. Jedan vatrogasac ima ozljedu"

Stanje je puno bolje

Stanje na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara, blizu mjesta Ivan Dolac, znatno je povoljnije. Vatrogascima koji su noćas ostali na terenu jutros je pomagao kanader, a na otok su stigle i dodatne vatrogasne snage s kopna.

Situacija je pod kontrolom, ali je problem maestral koji je u jačanju, kazala je za podnevni Dnevnik HTV-a novinarka Mirta Šurjak javljajući se s područja između naselja Bojanić Bad i Ivan Dolac.

Izgorjelo je oko 200 hektara niskog i visokog raslinja, makije, borove šume. Taj je požar, zajedno s onim prije 15-ak dana kraj hvarskog naselja Sveta Nedjelja, napravio više štete nego svi požari u proteklih 10-ak godina, kazala je Šurjak.

Roman Radonjić, zapovjednik DVD-a Jelsa, rekao je da se radi na sanaciji požarišta, da je situacija pod kontrolom, nema većih izdimljavanja. Nada se da će unatoč jačanju vjetra i dalje imati pod kontrolom cijelo požarište. Jutros se u 6.30 priključio kanader i gasio rubne dijelove požarišta koji su vatrogascima nedostupni. Kanader se povukao kada je posao završio.

Situacija u subotu u jednom trenutku nije bila idealna, istaknuo je Radonjić.

- Požar se širio jako velikom brzinom. Kuće su bile ugrožene, ali nadljudskim naporima nas i zračnih snaga uspjeli smo sve zaustaviti, istaknuo je zapovjednik DVD-a Jelsa.

U jednom trenutku su bili ugroženi i vatrogasci i vozila. Jedan vatrogasac ima lakšu ozljedu oka, ali nema, dodaje Radonjić, nikakvih većih poteškoća.

Vatrogasni zapovjednik Kovačević: Noć je prošla prilično mirno

- Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnim rubovima nešto "paljenja", to je riješeno i sada imamo skoro čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD-a Jelsa, Hvar i Stari Grad, rekao je za Hrvatski radio Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik.

Dodao je da se bura smirila oko 2 u noći i da trenutačno nema puno vjetra.

Vatra je jučer zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda.

U gašenju su sudjelovale sve operativne snage s otoka, a zbog nepristupačnog i zahtjevnog terena pomagali su i kanaderi.

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