Zapovjednik DVD-a Jelsa: "Bili su ugroženi i vatrogasci i vozila. Jedan vatrogasac ima ozljedu"

Stanje na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara, blizu mjesta Ivan Dolac, znatno je povoljnije. Vatrogascima koji su noćas ostali na terenu jutros je pomagao kanader, a na otok su stigle i dodatne vatrogasne snage s kopna.

Situacija je pod kontrolom, ali je problem maestral koji je u jačanju, kazala je za podnevni Dnevnik HTV-a novinarka Mirta Šurjak javljajući se s područja između naselja Bojanić Bad i Ivan Dolac.

Izgorjelo je oko 200 hektara niskog i visokog raslinja, makije, borove šume. Taj je požar, zajedno s onim prije 15-ak dana kraj hvarskog naselja Sveta Nedjelja, napravio više štete nego svi požari u proteklih 10-ak godina, kazala je Šurjak.

Roman Radonjić, zapovjednik DVD-a Jelsa, rekao je da se radi na sanaciji požarišta, da je situacija pod kontrolom, nema većih izdimljavanja. Nada se da će unatoč jačanju vjetra i dalje imati pod kontrolom cijelo požarište. Jutros se u 6.30 priključio kanader i gasio rubne dijelove požarišta koji su vatrogascima nedostupni. Kanader se povukao kada je posao završio.

Situacija u subotu u jednom trenutku nije bila idealna, istaknuo je Radonjić.

- Požar se širio jako velikom brzinom. Kuće su bile ugrožene, ali nadljudskim naporima nas i zračnih snaga uspjeli smo sve zaustaviti, istaknuo je zapovjednik DVD-a Jelsa.

U jednom trenutku su bili ugroženi i vatrogasci i vozila. Jedan vatrogasac ima lakšu ozljedu oka, ali nema, dodaje Radonjić, nikakvih većih poteškoća.

Vatrogasni zapovjednik Kovačević: Noć je prošla prilično mirno

- Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnim rubovima nešto "paljenja", to je riješeno i sada imamo skoro čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD-a Jelsa, Hvar i Stari Grad, rekao je za Hrvatski radio Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik.

Dodao je da se bura smirila oko 2 u noći i da trenutačno nema puno vjetra.

Vatra je jučer zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda.

U gašenju su sudjelovale sve operativne snage s otoka, a zbog nepristupačnog i zahtjevnog terena pomagali su i kanaderi.