Zapovjednik bračkih vatrogasaca nakon velikog požara: "Izgubili smo hektare, ali obranili ono što se ne može vratiti – ljudske živote"

Nakon velikog požara koji je iza sebe na Braču ostavio približno 5.000 opožarenih hektara i oštećene objekte, zapovjednik VOP-a Brač Nikola Martinić-Dragan uputio je emotivnu zahvalu vatrogascima, pripadnicima drugih službi, građanima i svima koji su sudjelovali u višednevnoj borbi s vatrom.

Iz Vatrogasaca Supetar navode kako je, prema snazi i brzini širenja vatre, veličini zahvaćenog područja te neposrednoj opasnosti za stanovništvo, naselja i imovinu, riječ o jednoj od najtežih i najzahtjevnijih intervencija na požaru otvorenog prostora u Hrvatskoj.

Martinić-Dragan osvrnuo se na odgovornost zapovijedanja u trenucima kada se situacija na terenu mijenja iz minute u minutu.

– Kada zapovijedaš na takvom požaru, nemaš luksuz čekati da odluka postane laka. Informacije dolaze iz minute u minutu. Vjetar mijenja smjer. Vatra prelazi linije na kojima si je pokušao zaustaviti. Ljudi traže pomoć. Kuće i naselja su ugroženi – poručio je.

Istaknuo je kako odluke koje je donosio nisu uvijek bile lake, ali za svaku od njih preuzima odgovornost.

– Iza svake zapovijedi koju sam izdao bili su ljudi. Veliku većinu tih ljudi, pogotovo s Brača i iz naše županije, osobno poznajem. Znam im imena. Znam njihove obitelji. Znam da ih netko čeka doma – naveo je.

‘Nisam vidio odustajanje’

Posebno je zahvalio bračkim vatrogascima koji su prvi krenuli prema vatri i danima branili kuće, naselja i stanovnike otoka.

– Vidio sam koliko ste umorni. Vidio sam lica ljudi koji su već odavno potrošili posljednju rezervu snage. Ali vidio sam i nešto drugo. Nisam vidio odustajanje. Kad je trebalo ostati – ostali ste. Kad je trebalo krenuti – krenuli ste. Kad je trebalo stati između vatre i ljudi – stali ste – poručio je svojim kolegama.

Zahvalio je i vatrogascima iz Splitsko-dalmatinske županije i drugih dijelova Hrvatske, interventnim vatrogasnim postrojbama, Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, zapovjednicima i operativnim centrima.

Posebne riječi zahvale uputio je posadama protupožarnih zrakoplova.

– Kad bismo iznad požarišta začuli Canadaire i Air Tractore, znali smo jedno: nismo sami. Svaki vaš nalet nama je značio vrijeme. Značio je mogućnost da zadržimo bok požara, da pregrupiramo ljude, da obranimo kuću, da zaštitimo naselje – istaknuo je.

‘Bez logistike ne bismo izdržali’

Veliku ulogu u intervenciji imali su i privatnici koji su na teren poslali svoje cisterne, vozila, ljude i opremu. Martinić-Dragan naglasio je kako je kod požara takvih razmjera stalna opskrba vodom bila presudna za nastavak gašenja.

Zahvalio je i ljudima zaduženima za logistiku, koji su osiguravali vodu, gorivo, hranu, opremu i prijevoz vatrogasaca.

– Vaš se rad možda najmanje vidio. Ali bez vas bi se itekako vidjelo da vas nema – poručio im je.

Zahvalu je uputio i Lučkoj kapetaniji, čije su posade pomagale u premještanju ljudi na sigurno morskim putem, Crvenom križu, policiji, HGSS-u, civilnoj zaštiti, zdravstvenim službama, lokalnoj samoupravi te građanima.

Posebno se obratio stanovnicima koji su morali napustiti svoje domove ne znajući što će ih dočekati po povratku, ali i obiteljima vatrogasaca koje su čekale vijesti s požarišta.

‘Svi su se vratili svojim obiteljima’

Šteta koju je požar ostavio iza sebe je velika, bilo je i ozlijeđenih, a pred otokom je razdoblje sanacije i oporavka. Ipak, Martinić-Dragan naglašava činjenicu koju smatra najvažnijom – u požaru nitko nije izgubio život.

– Svi ljudi kojima smo krenuli u pomoć danas su živi. Svi vatrogasci koji su krenuli spašavati druge vratili su se svojim obiteljima. Za mene je upravo to najvažnije mjerilo ove intervencije – istaknuo je.

Upravo zbog toga, unatoč velikoj materijalnoj šteti i tisućama opožarenih hektara, intervenciju smatra uspješnom.

– Suočili smo se s požarom iznimne snage. Izgubili smo hektare. Oštećena je imovina. Ali obranili smo ono što se više nikada ne može vratiti kada se izgubi. Obranili smo ljudske živote – poručio je zapovjednik VOP-a Brač.

Na kraju je istaknuo kako je požar, osim svoje razorne snage, pokazao i koliko zajedništvo može biti važno u najtežim trenucima.

– Požar nam je pokazao koliko vatra može biti snažna. Ali pokazao je i nešto mnogo važnije: koliko smo snažni kada stanemo jedni uz druge. To je naša najveća pobjeda – zaključio je Nikola Martinić-Dragan.