Započinju radovi na Gatu Svetog Petra i u Resniku, za dvije godine sve će biti dovršeno

Izvanredne nam vijesti stižu iz Lučke uprave Split.

Odobrena im je dodjela bespovratnih sredstava iz programa Konkurentnost i kohezija, pa će se zahvaljujući Vladi RH i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, za rekonstrukciju i proširenje Gata svetog Petra u Split stići 21 milijun eura.

- Izgradnjom i proširenjem Gata prema sjeveru dobivamo novih 5300 četvornih metara operativnih površina, čime se otvara prostor za uklanjanje onih neuglednih objekata i na sredini budućega gata možemo izgraditi biljetarnice, javne zahode, mjesta gdje putnici mogu ostaviti prtljagu. Dobivamo dva nova veza za brodove čime povećavamo kapacitet terminala, smanjujemo gužve, osobito tijekom turističke sezone – nabraja nam Vice Mihanović, ravnatelj Lučke uprave Split.

Opet je ekipa iz „Lučke“ uspjela, opet za izgradnju neće otići ni euro iz gradske blagajne, ni cent iz županijske blagajne, a bome ni iz Uprave.

Radovi, kako doznajemo, započinju odmah po završetku turističke sezone, a sve bi trebalo biti gotovo za 25 mjeseci.

Ali, kako bi rekli u svim reklamama ovoga svijeta, to nije sve! Lučka uprava Split dobila je i gotovo tri i pol milijuna eura za izgradnju Pomorsko-putničkog terminala Resnik – Divulje!

Taj terminal ima ključnu ulogu u povezivanju Zračne luke Split brzim plovilima s otocima i značajno će doprinijeti prometnoj povezanosti našeg bazena. Umjesto da putnici vozilima sudjeluju u poznatim ljetnim prometnim gužvama – moći će do svojih (otočnih) odredišta stići brže i jednostavnije morem.

Zračna je luka udaljena svega nekoliko stotina metara od budućeg terminala, trenutno tamo postoji samo jedan vez za brza plovila, dok će se provedbom ovog projekta njihov broj povećati na četiri, što je značajno povećanje kapaciteta i učinkovitosti. Projektom je predviđeno produljenje operativne obale za 52 metra, čime će se omogućiti dodatni privez za spomenuta brza plovila, kao i izgradnju novog gata duljine 53 metra i širine šest metara, s kapacitetom za privez dva plovila duljine do 40 metara. Uz to, projekt predviđa lučke iskope do dubine od 5,3 metra, stabilizaciju tla, izgradnju nadmorskih i podmorskih zidova i proširenje manipulativne površine, čime će se osigurati veća protočnost i sigurnost pri ukrcaju i iskrcaju putnika.

Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti, tako da će infrastruktura biti prilagođena osobama s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama.

- Ovo nije samo infrastrukturni iskorak već i važan doprinos održivom razvoju regije, jačanju turizma i gospodarstva kao i boljoj povezanosti Hrvatske s europskom prometnom mrežom. Lučka uprava Split ovim projektom potvrđuje svoju predanost unaprjeđenju prometne infrastrukture i stvaranju uvjeta za dugoročnu održivost i kvalitetu usluga, ponosan je Mihanović.

I Resnik će biti gotov dvije godine po početku radova.