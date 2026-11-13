Započelo suđenje Božidaru Vučureviću, ratnom zapovjedniku Trebinja: Granatirali Dubrovnik, protjerivali i u logore odvodili Hrvate iz Konavala, Dubrovačkog primorja...

Sjećate li se Božidara Vučurevića? Vjerojatno ne, tko se naime još sjeća danas 90-godišnjaka koji je prije tri i pol desetljeća harao jugom Hrvatske... A ostao možda najviše zapamćen po izjavi kako će 'napraviti stariji novi Dubrovnik'. Kasnije se pravdao kako je to izrekao u šali, no kada se suvremenici sjete događanja početkom 90-ih, a i kada se pročita tekst optužnice, ta lakonska izjava poprima zlokoban karakter.

No, pravosuđe ne samo da se sjeća, nego je u tijeku i suđenje protiv rečenog Božidara, a zbog dva kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva!

U cilju stvaranja 'Velike Srbije'

Prvo ćemo podsjetiti o čemu je riječ: Vučurević je naime još 2008. godine optužen zbog ratnog zločina počinjenih na dubrovačkom području kao načelnik općine Trebinje, mjesta u zaleđu Grada. Prema optužnici, on je tijekom 1991. pa do 29. listopada 1995. godine kao 'osnivač i prvi predsjednik općinskog odbora Srpske demokratske stranke, prvi predsjednik regionalnog odbora SDS-a, član glavnog odbora SDS-a, predsjednik skupštine općine Trebinje, predsjednik Srpske autonomne oblasti Hercegovina, predsjednik srpskog nacionalnog vijeća za Hercegovinu, predsjednik kriznog štaba i ratnog štaba općine Trebinje, predsjednik ratnog predsjedništva općine Trebinje, narodni poslanik u dva saziva skupštine Republike Srpske, djelujući individualno i u suradnji s Radovanom Karadžićem (u Haagu osuđeni ratni zločinac, op.a.) u cilju stvaranja 'Velike Srbije' okupacijom i pripajanjem dijelova teritorija RH, protjerivanjem hrvatskog stanovništva s tih područja planirao, poticao, naložio i na drugi način pomogao u provođenju te ideje'.

Pa je tako prema tužiteljstvu na području općine Trebinje naložio mobilizaciju teritorijalne obrane, i formiranje jedinica specijalne policije kojim je popunjavao jedinice JNA, koje su 1. listopada 1991. s graničnog područja Hercegovine i Republike Crne Gore istovremeno započeli napad na

Republiku Hrvatsku i do 26. listopada 1992. godine okupirale područje RH od Prevlake do Stona, osim grada Dubrovnika kojeg su držali u potpunoj blokadi, u kojim napadima i okupaciji dubrovačkog područja su postupali protivno odredbama Ženevske konvencije. U napadima su 'namjerno i bezobzirno granatirali civilno stanovništvo, gospodarske objekte, civilne objekte, vjerske objekte i spomenike kulture, pri čemu je poginuo 91 civil, a 200 je ranjeno, dok je počinjena ogromna, nemjerljiva šteta na gospodarskim i civilnim objektima te spomenicima kulture, onemogućen normalan život pa je tako natjerano hrvatsko stanovništvo na napuštanje tog područja'.

Bezobzirno granatiranje povijesne jezgre

Na tisuće Hrvata s područja Konavala, Župe Dubrovačke, Dubrovačkog primorja i grada Dubrovnika napustilo je svoje domove, a u okupiranim mjestima su uništavali, palili i pljačkali gospodarske, civilne i vjerske objekte i imovinu civila, a zatečene ljude neosnovano odvodili u logore Morinj i Bileća (ukupno oko 450 civila). U cilju zauzimanja grada Dubrovnika i protjerivanja njegovih stanovnika, stoji dalje u optužnici, vršili su bezobzirno granatiranje povijesne jezgre Starog grada, osobito intenzivno od 8. do 13. studenoga 1991. te 6. prosinca 1991, kada je na grad Dubrovnik i njegovu povijesnu jezgru koja je pod zaštitom UNESCO-a i predstavlja spomenik nulte kategorije, ispaljeno nekoliko tisuća granata, nanoseći ogromnu štetu spomenicima unutar zidina, da bi nakon povlačenja JNA s okupiranog područja 26. listopada 1992., kao predsjednik SAO Istočna Hercegovina imajući potpunu ovlast i kontrolu na oružanim snagama SAO Istočna Hercegovina, zajedno sa zapovjednim kadrom Hercegovačkog korpusa koji je već od svibnja 1992. formiran kao dio vojnih jedinca Republike Srpske i koji je do tada s JNA sudjelovao u napadu na Dubrovačko područje, u tom cilju naložio i proveo da Hercegovački korpus zauzme borbene linije prema RH, naloživši da njemu podčinjene jedinice nastave granatiranje gospodarskih i civilnih objekata te civilnog stanovništva Dubrovnika i dubrovačkog područja koje je vršeno sve do 29. listopada 1995, a u kojem granatiranju su pored nanesene materijalne štete ubijeni civili.

To kaže optužni akt hrvatskog tužiteljstva, a godinama se čekalo hoće li Vučurević biti uhićen po međunarodnoj tjeralici, odnosno izručen Hrvatskoj. Kako se to do danas nije dogodilo, tako je u odsutnosti započelo suđenje protiv ratnog načelnika Trebinja pred Županijskim sudom u Splitu. Nije previše odmaklo, tek su se utvrđivale početni prijedlozi stranaka, makar je i činjenica je li optuženi uopće živ bila upitna...