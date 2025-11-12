Započeli dani tehničke kulture 2025. u splitskoj OŠ Brda. Donosimo fotogaleriju

Kao što je bilo i najavljeno, u Osnovnoj školi Brda danas je započela još jedna dvodnevna manifestacija Dani tehničke kulture 2025. u organizaciji Zajednice tehničke kulture grada Splita, u suradnji s udrugama članicama.

Prije početka prve radionice, okupljene učenike i sudionike manifestacije pozdravio je tajnik Zajednice tehničke kulture grada Splita Tomislav Nikolić, uputivši im riječi dobrodošlice i istaknuvši važnost tehničke kulture u suvremenom obrazovanju.

Potom su se prigodnim riječima obratili i predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Splita Martin Olujić, predstavnica grada Splita Višnja Mikulić, voditeljica Odsjeka za odgoj, obrazovanje, znanost i tehničku kulturu te ravnateljica OŠ Brda Katarina Zelić. Manifestaciju je službeno otvorio Tomislav Đonlić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije.

Maloj svečanosti otvorenja nazočili su i predstavnica grada Splita Maja Kaštelančić, viša savjetnica za odgoj, obrazovanje, znanost i tehničku kulturu, direktor tvrtke Čistoća d.o.o. Andrija Čaljkušić, ravnateljica OŠ Visoka Natalija Radić, ravnatelj OŠ Kamen-Šine Bože Ujević te predstavnici udruga članica Zajednice tehničke kulture grada Splita.

Prvoga dana, 12. studenoga, održane su radionice modelarstva i automodelarstva, na kojima je sudjelovao velik broj učenika, pokazujući veliko zanimanje, entuzijazam i spremnost na učenje kroz praktičan rad.

Radionicu modelarstva vodio je Martin Olujić, predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Splita i član Društva pedagoga tehničke kulture Split. Učenici su izrađivali model klupice pritom usvajajući vještine preciznog i pravilnog rukovanja alatima, razvijajući suradnju i kreativnost.

Radionicu automodelarstva proveli su članovi Udruge tehničke kulture STORM, Nenad Grgas i Ante Vuković, a učenici su kroz upoznavanje osnovnih dijelova automobilskih modela, načela gibanja i aerodinamike kroz praktične probne vožnje, razvijali i timski duh.

Za istaknuti je izvrsna organizacija škole, čiji su djelatnici s puno pažnje i truda pripremili sve potrebne uvjete za provedbu radionica. Uz ugodnu i poticajnu atmosferu, domaćini su se pobrinuli i za lijepu gestu – pripremili su znak pažnje za uzvanike i voditelje radionica, čime su dodatno doprinijeli toplom i prijateljskom ozračju cijelog događaja.

Manifestacija se nastavlja sutra, 13. studenoga, kada će biti održane radionice modeliranja 3D olovkama, maketarstva i robotike, dok će večer biti posvećena astronomiji i promatranju noćnog neba teleskopom.

Dani tehničke kulture u OŠ Brda još jednom potvrđuju važnost poticanja tehničke kulture među djecom i mladima, razvijanja kreativnosti i praktičnih vještina te povezivanja škola, udruga i institucija u zajedničkom promicanju znanja i stvaralaštva.