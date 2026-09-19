Započeli 26. Jadranski susreti priobalnih zajednica tehničke kulture u Zadru

Jučer, 18. rujna 2026., u Zadru su započeli 26. Jadranski susreti priobalnih zajednica tehničke kulture, u organizaciji Zajednice tehničke kulture Zadarske županije.

Susret je započeo prijemom u Zadarskoj županiji, gdje je sudionike ugostio Ivan Šimunić, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje Zadarske županije. Tom prilikom razgovaralo se o mogućnostima suradnje među zajednicama tehničke kulture, razmjeni iskustava te različitim načinima financiranja i podrške aktivnostima tehničke kulture.

Nakon toga uslijedio je obilazak Centra za mlade Zadar, kojim je sudionike provela Ivana Maltež Zebić, voditeljica programa i komunikacija Centra za mlade Zadar. Tom prilikom predstavila je mogućnosti, programe i sadržaje Centra namijenjene mladima i organizacijama.

Uslijedio je i radni sastanak na temu „Mogućnosti financiranja tehničke kulture i razmjena iskustava“, tijekom kojeg se razgovaralo o mogućnostima financiranja aktivnosti tehničke kulture izvan sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi, s naglaskom na natječaje, projekte, sponzorstva, donacije i druge izvore financiranja.

Na ovogodišnjim Susretima sudjeluju: Anton Pletikos, tajnik Zajednice tehničke kulture Grada Pule, Marija Živković, tajnica Zajednice tehničke kulture Zadarske županije, Tomislav Nikolić, tajnik Zajednice tehničke kulture Grada Splita i Tihana Jurišić, stručna suradnica Zajednice tehničke kulture Zadarske županije.

Ovakvi susreti vrijedna su prilika za razmjenu iskustava, povezivanje priobalnih zajednica tehničke kulture te razvoj novih ideja i suradnji.