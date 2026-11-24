Ponude za kupnju dionica članovi Tommyjeva programa nagrađivanja vjernosti i mali ulagatelji koji su fizičke osobe mogu predati u poslovnicama Zagrebačke banke, Fine i HITA-e te u poslovnim prostorijama Interkapitala u Masarykovoj 1 u Zagrebu. Na raspolaganju su im i digitalni kanali MyCapital, E-RIZNICA, M-RIZNICA i HITA eTrade, dok mali ulagatelji dodatno mogu koristiti mobilnu aplikaciju mZABA. Mali ulagatelji koji su klijenti HITA-e ponudu mogu predati i elektroničkom poštom na adresu hita@hita.hr

Nakon gotovo 35 godina poslovanja, tijekom kojih je Tommy od jedne trgovine izrastao u snažan domaći prehrambeno-trgovački sustav s više od 800 milijuna eura prihoda Grupe u posljednjih 12 mjeseci, kompanija izlaskom na burzu otvara novo poglavlje razvoja i mogućnost ulaska građana u svoju vlasničku strukturu.

Minimalni iznos ulaganja za male ulagatelje i članove programa nagrađivanja vjernosti iznosi 500 eura, a cijena jedne dionice bit će određena u rasponu od 83 do 93 eura. Ulagatelji u Ponudi navode ukupan iznos koji žele uložiti, dok će konačan broj dionica koje će steći ovisiti o konačno utvrđenoj cijeni dionice i, ako bude potrebno, primjeni Pravila alokacije. Ponude i uplate potrebno je provesti najkasnije do isteka javne ponude, 4. prosinca 2026., do kraja dana.

Članovi Tommyjeva programa nagrađivanja vjernosti koji sudjeluju u javnoj ponudi mogu ostvariti dodatni poticaj u obliku Tommy bodova koji odgovaraju jedan posto vrijednosti kupljenih dionica, do najviše 300 eura po ulagatelju. Bodovi će biti dodijeljeni 60 kalendarskih dana nakon stjecanja dionica, pod uvjetom da ulagatelj u tom razdoblju zadrži dionice.

Uz male ulagatelje i članove programa nagrađivanja vjernosti, u javnoj ponudi mogu sudjelovati i radnici Tommy Grupe te kvalificirani ulagatelji iz Hrvatske i Slovenije. Radnici mogu uložiti od 500 do 30.000 eura te u okviru programa nagrađivanja ostvariti dodatne dionice. Za kvalificirane ulagatelje propisan je minimalni iznos ulaganja od 100.000 eura, a ponude predaju putem zajedničkih agenata ponude i uvrštenja – Zagrebačke banke i Interkapitala.

Detaljne informacije o načinima predaje Ponuda, potrebnoj dokumentaciji i postupku kupnje dostupne su na službenoj internetskoj stranici investitori.tommy.hr, u rubrici Kako kupiti dionice i među odgovorima na najčešća pitanja. Na stranici su dostupni i Prospekt te Javni poziv te se potencijalnim ulagateljima preporučuje da prije donošenja odluke o ulaganju prouče ključnu dokumentaciju javne ponude.

Očekuje se da će dionice društva TOMMY d.d. biti uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze 9. prosinca 2026. godine.

O Tommy Grupi

Tommy Grupa jedna je od najvećih domaćih prehrambeno-trgovačkih sustava koja povezuje maloprodaju, proizvodnju hrane i distribuciju. Uz vodeći maloprodajni lanac u Dalmaciji Tommy, Grupu čine Bobis, splitska pekarnica i slastičarnica s tradicijom duljom od 70 godina te Petason, koji povezuje proizvodnju i distribuciju svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda. Grupa posluje kroz gotovo 300 prodajnih mjesta u 9 hrvatskih županija i Gradu Zagrebu. Izravno zapošljava oko 5.500 ljudi, a indirektno podržava gotovo 28.000 radnih mjesta u Hrvatskoj. Tommy Grupa podupire 1,05 posto hrvatskog BDP-a, a čak 92 posto ukupne vrijednosti nabave Tommy Grupe ostvaruje se s domaćim dobavljačima. Grupa kontinuirano ulaže u zajednicu kroz podršku sportu, humanitarnim projektima te kulturnim i lokalnim inicijativama.