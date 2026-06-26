Započela cjelovita obnova pomoćnog igrališta NK Poljičanin u Srinjinama: Sportska ulaganja jednako su važna u svim dijelovima Splita

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta danas je obišao pomoćno nogometno igralište NK Poljičanin u Srinjinama, gdje su službeno započeli radovi na njegovoj cjelovitoj obnovi i opremanju. Završetkom postupka javne nabave stvoreni su uvjeti za početak realizacije jednog od značajnijih projekata ulaganja u sportsku infrastrukturu na području grada.

Projekt ukupne vrijednosti oko 1,2 milijuna eura, uz 210.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta, obuhvaća kompletnu obnovu podloge s novim drenažnim sustavom, postavljanje umjetne trave, rasvjetnih stupova te manjih montažnih tribina. Obnovljeno igralište koristit će prvenstveno djeca i mladi, sportski klubovi, rekreativci te učenici za potrebe nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

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Prilikom obilaska gradilišta gradonačelnik je istaknuo kako Grad Split nastavlja sustavno ulagati u sportsku infrastrukturu u svim dijelovima grada. „Radi se o projektu koji će generacijama sportaša i rekreativaca osigurati kvalitetnije uvjete za trening i razvoj. Sportska ulaganja jednako su važna u svim dijelovima Splita. Zato smo osigurali više od milijun eura za obnovu pomoćnog igrališta nogometnog kluba Poljičanin u Srinjinama. Split je grad sporta i nastavit ćemo ulagati u infrastrukturu koja će biti dostupna svima“, poručio je gradonačelnik.

Poseban naglasak projekta stavljen je na pristupačnost osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, uklanjanjem fizičkih barijera i stvaranjem inkluzivnog sportskog prostora. Nova infrastruktura dodatno će potaknuti uključivanje djevojčica u sport i razvoj ženskog nogometa, čime se promiču jednake mogućnosti za sve korisnike.

Osim sportskog značaja, projekt doprinosi razvoju lokalne zajednice, povećava kvalitetu javnog prostora te predstavlja dugoročno održivo ulaganje u istočni dio Splita.

Početkom radova Grad Split nastavlja ostvarivati cilj stvaranja moderne, dostupne i kvalitetne sportske infrastrukture te dodatno potvrđuje svoj status grada sporta.